Голова ГУР Буданов прийняв Вифлеємський вогонь миру пластунів

Біля військового храму Миколая Чудотворця в Києві відбулася урочиста церемонія передачі Вифлеємського вогню миру до Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Вже за традицією з рук наймолодших пластунів вогонь з Вифлеєму особисто прийняв начальник ГУР, генерал-лейтенант Кирило Буданов.

Про це йдеться у повідомленні в соцмережах Розвідки, передає 24 Канал.

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Буданов прийняв Вифлеємський вогонь

Під час церемонії були присутні військові капелани, представники скаутської організації "Пласт" та співробітники ГУР МО.

Передусім вітаю всіх з прийдешніми святами! Дякую вам, що в черговий раз донесли до нас Вифлеємський вогонь миру. Нехай цей символ миру буде слугувати для всієї нашої держави, якій мир точно вже потрібен. Сподіваймося на краще, дякую всім шановним пластунам і рухаємося разом до Перемоги. Бо мир – це Перемога!

– зазначив Кирило Буданов.

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По завершенню урочистостей, начальник ГУР разом з пластунами зайшли до храму, де від принесеного ними Вифлеємського вогню запалили лампадки. Ці лампадки передадуть бойовим підрозділам воєнної розвідки на фронт.