Відомо, що 4 серпня Товмасяну оголосили підозру через хабар у розмірі близько 1 мільйона гривень. Ймовірно, саме це стало причиною такого рішення.

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Вирішив сам

Артур Товмасян повідомляє, що прийняв важливе рішення – написав заяву про звільнення. Також він підписав розпорядження про скликання позачергової сесії облради на 19 серпня.

Звільняється Артур Товмасян Голова Харківської облради 17 серпня 2021
Голова Харківської облради написав заяву про звільнення / Фото з фейсбуку Артура Товмасяна

Чиновник дякує всім колегам за співпрацю і просить зрозуміти його. Також Товмасян зазначає, що буде захищати себе в суді. Каже: "вірить, що справедливість переможе".

Артур Товмасян Звільняється Голова Харквіської облради 17 серпня 2021
Позачергова сесія відбудеться 19 серпня / Фото з фейсбуку Артура Товмасяна

Текст публікації голови Харківської облради Артура Товмасяна:

Прийняв відповідальне та виважене рішення – написав заяву про складання повноважень голови Харківської обласної ради. Підписав розпорядження про скликання позачергової сесії 19-го серпня.

Вдячний колегам-депутатам за роботу, прошу всіх підтримати мою позицію. Не прикриваюся жодними посадами та політичною приналежністю. Захищатиму своє ім’я у суді. Переконаний, що справедливість візьме гору.

Нещодавній скандал за участю голови Харківської облради

  • 4 серпня НАБУ повідомило про підозру Артурові Товмасяну в отриманні хабаря розміром в 1 мільйон гривень.
  • Ці гроші мав заплатити керівник одного з комунальних підприємств, щоб залишитись на посаді.
  • Чиновник сказав, що буде доводити свою непричетність. Також він вийшов з партії "Слуга народу".
  • Згодом суд обрав Товмасяну запобіжний захід. Він мав сплатити 2 мільйони 996 тисяч 400 гривень застави.
  • 10 серпня за нього внесли заставу.

Що відомо про Артура Товмасяна

Український державний службовець і політик. З 11 грудня 2020 року працює на посаді голови Харківської облради. Раніше два роки працював юристом-консультантом. У 2005 році став начальником Державної виконавчої служби в Маріуполі.

Також рік працював заступником керівників в управлінні юстиції. У 2018 році – голова Харківської облдержадміністрації. Член партії "Слуга народу" з жовтня 2020 року. 4 серпня з'явилась інформація, що Товмасян вийшов із партії.