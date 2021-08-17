Відомо, що 4 серпня Товмасяну оголосили підозру через хабар у розмірі близько 1 мільйона гривень. Ймовірно, саме це стало причиною такого рішення.

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Вирішив сам

Артур Товмасян повідомляє, що прийняв важливе рішення – написав заяву про звільнення. Також він підписав розпорядження про скликання позачергової сесії облради на 19 серпня.



Голова Харківської облради написав заяву про звільнення / Фото з фейсбуку Артура Товмасяна

Чиновник дякує всім колегам за співпрацю і просить зрозуміти його. Також Товмасян зазначає, що буде захищати себе в суді. Каже: "вірить, що справедливість переможе".



Позачергова сесія відбудеться 19 серпня / Фото з фейсбуку Артура Товмасяна

Текст публікації голови Харківської облради Артура Товмасяна:

Прийняв відповідальне та виважене рішення – написав заяву про складання повноважень голови Харківської обласної ради. Підписав розпорядження про скликання позачергової сесії 19-го серпня.

Вдячний колегам-депутатам за роботу, прошу всіх підтримати мою позицію. Не прикриваюся жодними посадами та політичною приналежністю. Захищатиму своє ім’я у суді. Переконаний, що справедливість візьме гору.

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