Відомо, що 4 серпня Товмасяну оголосили підозру через хабар у розмірі близько 1 мільйона гривень. Ймовірно, саме це стало причиною такого рішення.
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Вирішив сам
Артур Товмасян повідомляє, що прийняв важливе рішення – написав заяву про звільнення. Також він підписав розпорядження про скликання позачергової сесії облради на 19 серпня.
Голова Харківської облради написав заяву про звільнення / Фото з фейсбуку Артура Товмасяна
Чиновник дякує всім колегам за співпрацю і просить зрозуміти його. Також Товмасян зазначає, що буде захищати себе в суді. Каже: "вірить, що справедливість переможе".
Позачергова сесія відбудеться 19 серпня / Фото з фейсбуку Артура Товмасяна
Текст публікації голови Харківської облради Артура Товмасяна:
Прийняв відповідальне та виважене рішення – написав заяву про складання повноважень голови Харківської обласної ради. Підписав розпорядження про скликання позачергової сесії 19-го серпня.
Вдячний колегам-депутатам за роботу, прошу всіх підтримати мою позицію. Не прикриваюся жодними посадами та політичною приналежністю. Захищатиму своє ім’я у суді. Переконаний, що справедливість візьме гору.
Нещодавній скандал за участю голови Харківської облради
- 4 серпня НАБУ повідомило про підозру Артурові Товмасяну в отриманні хабаря розміром в 1 мільйон гривень.
- Ці гроші мав заплатити керівник одного з комунальних підприємств, щоб залишитись на посаді.
- Чиновник сказав, що буде доводити свою непричетність. Також він вийшов з партії "Слуга народу".
- Згодом суд обрав Товмасяну запобіжний захід. Він мав сплатити 2 мільйони 996 тисяч 400 гривень застави.
- 10 серпня за нього внесли заставу.
Що відомо про Артура Товмасяна
Український державний службовець і політик. З 11 грудня 2020 року працює на посаді голови Харківської облради. Раніше два роки працював юристом-консультантом. У 2005 році став начальником Державної виконавчої служби в Маріуполі.
Також рік працював заступником керівників в управлінні юстиції. У 2018 році – голова Харківської облдержадміністрації. Член партії "Слуга народу" з жовтня 2020 року. 4 серпня з'явилась інформація, що Товмасян вийшов із партії.