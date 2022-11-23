Голова Київської ОВА повідомив про загрозу ракетного обстрілу області

Російські військові продовжують масовані ракетні удари по Україні. Глава Київської ОВА попередив мешканців області та закликав їх не ігнорувати повітряну тривогу.

По полудні 23 листопада по всій території України пролунала повітряна тривога. За попередньою інформацією, ворог випустив кілька десятків ракет. Тож будьте обережними і залишайтеся в укриттях.

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Ворог може атакувати Київську область

За словами глави ОВА Олексія Кулеби, зберігається загроза ракетного удару по Київщині. Саме тому він попрохав мешканців не ігнорувати сирени. Крім того, він закликав не покидати укриттів або інших безпечних місць, де можна пересидіти загрозу з неба.

Ворог випустив кілька десятків ракет

Зауважимо, що спочатку у телеграм-каналі monitor попередили про активність стратегічної авіації ворога на аеродромі Енгельс. А вже через 20 хвилин надійшло повідомлення про можливу атаку окупантів з акваторії Каспійського моря.

А вже через 20 хвилин надійшло повідомлення про можливу атаку окупантів з акваторії Каспійського моря. Публікація у тому ж телеграм-каналі від 12:19 свідчила про те, що росіяни могли влаштувати навчальні польоти. Водночас там попередили, що загарбники вкрай підступні. І Вже об 12:29 вони це підтвердили. Адже тоді з'явилася інформація про запуск ракет з Ростовської області.

Зауважимо, що об 12:27 глава Миколаївської ОВА Віталій Кім написав у телеграмі про 5 запусків ракет. Через хвилину від нього надійшло ще одне повідомлення. У ньому уточнювалося, що мовиться про "інші літаки у районі Маріуполя". Цілком імовірно, він і мав на увазі атаку з Ростовської області.

Через хвилину від нього надійшло ще одне повідомлення. У ньому уточнювалося, що мовиться про "інші літаки у районі Маріуполя". Цілком імовірно, він і мав на увазі атаку з Ростовської області. Трішки згодом стало відомо про вибухи на Одещині. За інформацією від місцевих кореспондентів, там спрацювало ППО. Відомо, що вибухи чули мешканці й інших областей.

За наявною інформацією, ракети продовжують свій рух по території України. Тож ні в якому разі не варто ризикувати власним здоров'ям і життям.

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