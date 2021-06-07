Голова наглядової ради Українського культурного фонду Мудрак йде у відставку

Лариса Мудрак, яка очолює наглядову раду УКФ, подала заяву про відставку. На посаді вона побула менш як два місяці.

Як повідомила Лариса Мудрак, написала заяву на звільнення ще 4 червня. Вона зазначила, що не зважаючи на її звільнення, дирекція може продовжити роботу з видачі грантів.

До теми Деякі висновки аудиту УКФ є не зовсім хорошими, – Ткаченко

Мудрак закликала інших членів наглядової ради піти

Лариса Мудрак пропрацювала на посаді голови Наглядової ради УКФ менше двох місяців. Її призначили у квітні, після того як попередній голова Михайло Захаревич склав повноваження.

Як голова Наглядової Ради Українського культурного фонду я склала повноваження "з огляду на ситуацію, що склалась та власну громадську позицію про самовідведення чинної Наглядової Ради Українського культурного фонду",

– написала Мудрак у фейсбуці.

Водночас вона наголосила, що криза розпочалася задовго до її приходу. Лариса Мудрак також розповіла, що закликала інших членів наглядової ради подати у відставку. До цього прислухалася лише Катерина Чуєва.

У випадку, якщо самовідведення членів Наглядової Ради триватиме, розглядатиметься варіант запуску процедури переобрання всього її складу, повідомили в УКФ.

Міністр культури Олександр Ткаченко зазначив, що ситуація є непростою і як вихід бачить самовідвід інших двох членів наглядової ради.

На жаль, через законодавчі прогалини у УКФ і у МКІП відсутні юридичні важелі впливу. Але я наполягаю на тому, що самовідвід таких членів Наглядової Ради, як пан Сусленський та пан Тулузов, є найкращим рішенням для УКФ,

– відреагував Ткаченко.

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