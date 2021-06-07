Голова наглядової ради Українського культурного фонду Мудрак йде у відставку

7 червня 2021 , 17:05
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Джерело:

фейсбук Лариси Мудрак

Лариса Мудрак, яка очолює наглядову раду УКФ, подала заяву про відставку. На посаді вона побула менш як два місяці.

Як повідомила Лариса Мудрак, написала заяву на звільнення ще 4 червня. Вона зазначила, що не зважаючи на її звільнення, дирекція може продовжити роботу з видачі грантів.

До теми Деякі висновки аудиту УКФ є не зовсім хорошими, – Ткаченко

Мудрак закликала інших членів наглядової ради піти

Лариса Мудрак пропрацювала на посаді голови Наглядової ради УКФ менше двох місяців. Її призначили у квітні, після того як попередній голова Михайло Захаревич склав повноваження.

Як голова Наглядової Ради Українського культурного фонду я склала повноваження "з огляду на ситуацію, що склалась та власну громадську позицію про самовідведення чинної Наглядової Ради Українського культурного фонду",
– написала Мудрак у фейсбуці.

Водночас вона наголосила, що криза розпочалася задовго до її приходу. Лариса Мудрак також розповіла, що закликала інших членів наглядової ради подати у відставку. До цього прислухалася лише Катерина Чуєва.

У випадку, якщо самовідведення членів Наглядової Ради триватиме, розглядатиметься варіант запуску процедури переобрання всього її складу, повідомили в УКФ.

Міністр культури Олександр Ткаченко зазначив, що ситуація є непростою і як вихід бачить самовідвід інших двох членів наглядової ради.

На жаль, через законодавчі прогалини у УКФ і у МКІП відсутні юридичні важелі впливу. Але я наполягаю на тому, що самовідвід таких членів Наглядової Ради, як пан Сусленський та пан Тулузов, є найкращим рішенням для УКФ,
– відреагував Ткаченко.

Що таке Український культурний фонд?

Це  державна установа, створена у 2017 році для сприяння розвитку культури. Вона надає державну фінансову підтримку ініціативам у сфері культури та креативних індустрій. Підтримка проєктів УКФ відбувається на конкурсних засадах.

Інформація з сайту УКФ.

Що відомо про Ларису Мудрак

Дані з Вікіпедії 

  • Лариса Мудрак – громадська діячка, медіаекспертка, публіцистка.
  • Була заступницею голови Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення України, керівницею Головної служби інформаційної політики Секретаріату президента України.
  • Лариса Мудрак є лауреаткою загальнонаціональної програми "Людина року" в номінації "Журналіст року в галузі друкованих ЗМІ". 
Автор: Вероніка Климська