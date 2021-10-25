Голова НАЗК запевнив, що Зеленський – зразковий декларант

НАЗК вже перевірило декларацію Володимира Зеленського. Голова відомства запевнив, що президент подав всі необхідні документи.

Невдовзі НАЗК оприлюднить результати розслідування

Процес перевірки декларації глави держави не затягували. Про це в інтерв'ю заявив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.

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Як "Слідство.інфо", так і президент надали на наш запит відповідні документи, які фігурують у розслідуванні. (Результати – 24 канал) дослідження цих фактів вже на цьому тижні або на наступному будуть розміщені на сайті НАЗК,

– сказав Новіков.

Він зазначив, що президент – зразковий декларант. Політик надав НАЗК всі документи, що стосуються компаній, про які мовиться у розслідуванні Pandora Papers.

"У нас були такі випадки, коли ми просили продемонструвати (документи – 24 канал), але вони поодинокі та не є загальною практикою. Стосовно президента, то таких питань не виникало. Оскільки він заснував кілька великих компаній, то були можливості придбати такі статки", – пояснив голова НАЗК.

Що відомо про розслідування Pandora Papers