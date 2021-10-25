Голова НАЗК запевнив, що Зеленський – зразковий декларант
Джерело:НВ
НАЗК вже перевірило декларацію Володимира Зеленського. Голова відомства запевнив, що президент подав всі необхідні документи.
Невдовзі НАЗК оприлюднить результати розслідування
Процес перевірки декларації глави держави не затягували. Про це в інтерв'ю заявив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.
Цікаво Президент Володимир Зеленський вперше прокоментував розслідування "Офшор 95"
Як "Слідство.інфо", так і президент надали на наш запит відповідні документи, які фігурують у розслідуванні. (Результати – 24 канал) дослідження цих фактів вже на цьому тижні або на наступному будуть розміщені на сайті НАЗК,
– сказав Новіков.
Він зазначив, що президент – зразковий декларант. Політик надав НАЗК всі документи, що стосуються компаній, про які мовиться у розслідуванні Pandora Papers.
"У нас були такі випадки, коли ми просили продемонструвати (документи – 24 канал), але вони поодинокі та не є загальною практикою. Стосовно президента, то таких питань не виникало. Оскільки він заснував кілька великих компаній, то були можливості придбати такі статки", – пояснив голова НАЗК.
Що відомо про розслідування Pandora Papers
- 3 жовтня низка світових ЗМІ опублікували розслідування на базі масштабного витоку конфіденційних документів, відомого як Pandora Papers. У документах фігурують представники великого бізнесу та світові лідери, серед них і президент України.
- Журналісти "Слідство.Інфо" презентували фільм "Офшор 95" про офшорні рахунки Зеленського.
- За словами розслідувачів, оточення президента могло бути причетними до офшорного переказу від структур, пов'язаних з олігархом Ігорем Коломойським.
- Офшорна мережа "кварталівців" могла отримувати від компаній олігарха мільйони через кіпрську філію "Приватбанку".