"Монстр", який намагається всіх з'їсти й себе заодно, – Милованов про Укроборонпром

Ще з початку війни України з Росією в Укроборонпромі триває політична боротьба. Однак змінити це наразі складно.

Про це в інтерв'ю для 24 каналу сказав голова наглядової ради Укроборонпрому Тимофій Милованов. Він зазначив, що можливості реформувати Укроборонпром є особистісним ризиком для чиновників.

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Милованов порівняв Укроборонпром з жанром голлівудських фільмів, коли у кімнаті є монстр. Ним є бюрократична, корупційна державна машина, а кімнатою – Україна й люди, які перебувають там.

Монстр намагається всіх з'їсти й себе заодно. Ти або ховаєшся від нього, або намагаєшся з ним боротися. Якщо подумати, то розумієш, що не уникнути одночасно й боротьби, й співпраці з монстром,

– сказав міністр.

Він додав, що немає сенсу змагатися. Треба бути хитрішим і приручити або намагатися вбити. Система є заплутаною.

"Якщо будь-яка людина скаже, що прикриє сотні мільйонів доларів, то вона або не працюватиме, або у фейсбуці писатиме гнівні пости про те, як все погано, але ні на що не впливатиме, або матиме проблеми", – зазначив Милованов.

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт, що ліквідовує Укроборонпром . Відтепер державний концерн має пройти реформування.

Повне інтерв'ю з Тимофієм Миловановим дивіться у вівторок, 27 липня, о 20:00. Не пропустіть!

Як реформуватимуть Укроборонпром