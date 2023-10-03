Голові райсуду на Одещині обрали запобіжний захід через підозру у хабарництві

На Одещині затримали очільника одного з райсудів за те, що він вимагав гроші за ухвалення рішень на користь зацікавленої сторони. Згодом підозрюваному обрали запобіжний захід.

Так, Антикорсуд застосував запобіжний захід до виконуючого обов’язки голови райсуду Одещини. До цього йому повідомляли про підозру.

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Голові райсуду на Одещині обрали запобіжний захід

2 жовтня суддя частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та застосував до голови Комінтернівського райсуду Одещини запобіжний захід у вигляді застави.

Розмір застави становить 1 000 000 гривень. У разі внесення застави на підозрюваного покладатимуться такі обов'язки:

прибувати за кожною вимогою до детектива, слідчого та суду;

не залишати межі Одеси без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця роботи та проживання;

утриматися від спілкування з особами, указаними в ухвалі суду;

здати до головного управління ДМС в Одеській області свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право виїзду з України;

носити електронний засіб контролю.

Строк дії обов'язків – до 2 грудня цього року.

У чому звинувачують голову райсуду на Одещині

Як стало відомо, суддя за 1300 доларів обіцяв посприяти у прийнятті рішень про забезпечення позову у цивільній справі на користь громадянина. У підсумку 29 вересня суддю затримали під час отримання майже 50 тисяч гривень хабаря.

30 вересня підозрюваному повідомили про підозру. Йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.