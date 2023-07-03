"Жодного хабаря не було": голова Тернопільської облради Головко повернувся на роботу

Голова Тернопільської облради Михайло Головко, якого підозрюють в отриманні хабаря повернувся на робоче місце.

На "пропозиції" журналістів піти у відставку Головко відповів, що для цього немає підстав, адже він не підсудний, а підозрюваний. Зауважимо, що він вийшов з-під варти під заставу.

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Головко відкинув звинувачення

Після повернення на робоче місце Головко дав коротку пресконференцію для ЗМІ стосовно затримання НАБУ.

Ніякого хабаря не було. Я ніколи не брав і не буду. Свої слова можу підтвердити, якщо буде потрібно, і на детекторі брехні,

– заявив Головко.

За його словами, він вже повернувся на своє робоче місце, позаяк відстороненим від обов'язків він не був.

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