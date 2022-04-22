Голова Європейської ради подзвонив Путіну, щоб обговорити евакуацію з Маріуполя

Голова Європейської ради Шарль Мішель провів телефону розмову з президентом Росії Володимиром Путіним через війну в Україні.

Розмова з Путіним

За словами Шарля Мішеля, він закликав Путіна негайно забезпечити гуманітарний коридор із Маріуполя.

Читайте також: Кожен такий візит підкреслює безглуздість планів Росії, – Зеленський про зустріч із Мішелем

Провів телефонну розмову з президентом Путіним. Рішуче закликав його негайно забезпечити гуманітарний доступ та безпечний вихід із Маріуполя та інших міст в облозі, тим більше з нагоди православного Великодня,

– написав голова Європейської ради.

Евакуація з Маріуполя

Міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомляла, що російська сторона відмовляється відкрити гуманітарний коридор для цивільних з "Азовсталі". Там перебувають українські військові та близько 1000 цивільних.

21 квітня президент Росії Володимир Путін наказав російському міністрові оборони Сергію Шойгу заблокувати контрольований українськими силами металургійний комбінат "Азовсталь" у Маріуполі та припинити штурм.

Також 21 квітня 79 людей на 4 автобусах зуміли вирватися з Маріуполя, хоч російська сторона намагалася всіляко зірвати евакуацію.

Варте уваги – брифінг Володимира Зеленського та Шарля Мішеля: дивіться відео