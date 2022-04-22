Голова Європейської ради подзвонив Путіну, щоб обговорити евакуацію з Маріуполя
Джерело:Шарль Мішель
Голова Європейської ради Шарль Мішель провів телефону розмову з президентом Росії Володимиром Путіним через війну в Україні.
Розмова з Путіним
За словами Шарля Мішеля, він закликав Путіна негайно забезпечити гуманітарний коридор із Маріуполя.
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Провів телефонну розмову з президентом Путіним. Рішуче закликав його негайно забезпечити гуманітарний доступ та безпечний вихід із Маріуполя та інших міст в облозі, тим більше з нагоди православного Великодня,
– написав голова Європейської ради.
Евакуація з Маріуполя
Міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомляла, що російська сторона відмовляється відкрити гуманітарний коридор для цивільних з "Азовсталі". Там перебувають українські військові та близько 1000 цивільних.
21 квітня президент Росії Володимир Путін наказав російському міністрові оборони Сергію Шойгу заблокувати контрольований українськими силами металургійний комбінат "Азовсталь" у Маріуполі та припинити штурм.
Також 21 квітня 79 людей на 4 автобусах зуміли вирватися з Маріуполя, хоч російська сторона намагалася всіляко зірвати евакуацію.
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