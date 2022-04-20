Голови МВФ і Світового банку зустрінуться зі Шмигалем і Марченком

Голови Світового банку та Міжнародного валютного фонду 21 квітня зустрінуться з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром фінансів Сергієм Марченком. Вони обговорюватимуть наступну допомогу Україні.

На зустрічі також обговорюватимуть відбудову після завершення війни. МВФ вже виділив 1,4 мільярда доларів на екстрене фінансування, однак Україні потрібно буде ще більше.

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Керівники МВФ і Світового банку зустрінуться зі Шмигалем і Марченком

Президент Світового банку Девід Малпасс розповів, що 21 квітня відбудеться важлива зустріч з прем'єр-міністром та міністром фінансів України. На ній також буде присутня голова МВФ Крісталіна Георгієва.

Деякі з країн, які підтримують Україну, будуть там, і ми сподіваємося, що вони обидві нададуть допомогу,

– зазначив Малпасс.

Також він зауважив, що під час зустрічі розглядатимуть, як найефективніше провести відбудову України. Своєю чергою, голова МВФ додала, що вже розмовляла про це з президентом Володимиром Зеленським.

Окрім цього, вони обговорили збереження функціонування економіки, поки триває війна. За її словами, МВФ має обов'язок підтримувати Україну протягом наступних кількох місяців, і для цього буде потрібно більше фінансової допомоги, ніж надали раніше.

"Ми виділили 1,4 мільярда доларів на екстрене фінансування, але знадобиться більше. І це будуть великі інвестиції протягом наступних кількох місяців, щоб зберегти функціонування економіки та запобігти зростанню інфляції", – зауважила Георгієва.

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