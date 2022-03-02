"В голові не вкладається": у Росії палає через ймовірний вступ України в ЄС

28 лютого Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. Вже 1 березня її зареєстрували.

Втім, таке рішення обурило окупанта. Замглави МІД Росії Олександр Грушко заявив, що це просто не укладається в голову.

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Так, Грушко вважає, що включити Україну до складу ЄС – "саморазрушительно" для самого Європейського Союзу.

Прийняти у свої ряди такого державного, націоналістичного, де створюють бал нацистичних груп, це, по-моєму, саморазрушительно для самого Євросоюзу,

– заявив Грушко в ефірі "России-24".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що найкращим рішенням ЄС буде негайно взяти Україну до свого складу



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