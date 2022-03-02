"В голові не вкладається": у Росії палає через ймовірний вступ України в ЄС

2 березня 2022 , 15:19
Читать новость на русском

Джерело:

телеграм-канал "Раньше всех. Ну майже."

28 лютого Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі. Вже 1 березня її зареєстрували.

Втім, таке рішення обурило окупанта. Замглави МІД Росії Олександр Грушко заявив, що це просто не укладається в голову. 

До теми Заяву України на вступ до ЄС вже зареєстрували, її розглядають

У Росії палає через ймовірний вступ України в ЄС

Так, Грушко вважає, що включити Україну до складу ЄС – "саморазрушительно" для самого Європейського Союзу.

Прийняти у свої ряди такого державного, націоналістичного, де створюють бал нацистичних груп, це, по-моєму, саморазрушительно для самого Євросоюзу,
– заявив Грушко в ефірі "России-24".

Зверніть увагу! Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що найкращим рішенням ЄС буде негайно взяти Україну до свого складу.


Що дає українцям членство у ЄС / Інфографіка 24 каналу

Промова Зеленського у Європарламенті: дивіться відео

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!

Автор: Марта Касіянчук