Голові Євроради довелося ховатися в укриття під час повітряної тривоги в Одесі, – ЗМІ

Шарль Мішель – глава Європейської Ради – у понеділок, 9 травня, відвідав Одесу. Згодом ЗМІ повідомили, що під час повітряної тривоги йому довелося ховатися в укритті.

Мішель прибув до Одеси, аби ще раз продемонструвати, як Євросоюз підтримує Україну. Візит припав на символічну дату – 9 травня країни ЄС відзначають день Європи.

Зауважте Єврорада вже шукає спосіб конфіскувати російські активи й передати їх Україні, – Мішель

В Одесі голова Євроради наголосив: українці – не самі. Мішель також додав, що в Одесі народ захищає свої пам'ятники від куль та ракет, а свободу – від агресії Росії.

В Одесі голова Євроради Мішель та прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зустрілися з Геннадієм Трухановим (мером Одеси) та Максимом Марченком (очільником місцевої ОВА).

Зеленський поспілкувався з Мішелем

Президент Володимир Зеленський також поспілкувався з Мішелем під час його візиту до Одеси. Щоправда, у відеоформаті. Український лідер подякував голові Євроради за виявлену сміливість. Зеленський наголосив: він дуже радий, що Євросоюз підтримує Україну на найвищому рівні.

Я дуже радий, що сьогодні на найвищому рівні Європейський Союз підтримує Україну, саме в цей час, коли прояви нацизму, на жаль, існують і відроджуються. Але вони не повинні поширюватися, і ми з вами разом робимо все для цього,

– наголосив Зеленський.

Український лідер закликав не допустити продовольчу кризу у світі. Зеленський наголосив, що Росія блокує прохід торговельних суден до українських портів. Тим часом Україна забезпечує хлібом 400 мільйонів людей у різних країнах світу.