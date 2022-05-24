Головна інтрига – чи зможуть росіяни оточити Сєвєродонецьк: Арестович описав ситуацію в регіоні

Перед армією російських окупантів зараз поставлена ціль захопити Сєвєродонецьк. Адже там є чимала кількість українських військ, яку намагається оточити противник.

Міська агломерація Сєвєродонецьк – Лисичанськ залишилася єдиною з великих міст на Луганщині, яка перебуває під контролем України. Решта території Луганської області майже повністю окупована ворогом. З Лисичанська йде траса на Бахмут, а відтак можливість подальшого наступу для росіян на територію Донецької області.

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Загроза другого Маріуполя

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович підтвердив, що загроза оточення Сєвєродонецька існує. Особливо з району Попасної, що на південь від Сєвєродонецька. Російські війська захопили це місто.

Це дало їм можливість наблизитися до траси Лисичанськ – Бахмут. Відтак ця траса зараз під вогнем. Що дещо ускладнило постачання для української армії.

Арестович цю ситуацію порівняв з оточенням Маріуполя, який росіяни взяли в кільце з усіх сторін в перші тижні війни.

"Загроза другого Маріуполя існує. У певному сенсі це Маріуполь на початкових фазах", – заявив Олексій Арестович.

Він пояснив чому для росіян так важливо оточити Сєвєродонецьк з подальшим його захопленням. Перш за все, це великий вузол української оборони. Тож його паління зіграє лише на руку російській армії. Друга причина – це будуть останні міста в Луганській області. Тож після них можна буде вийти на кордони Луганської та Донецької областей. Таким чином виконати одне з "підзавдань" російської армії – захоплення усієї Донеччини та Луганщини.

Правда Донецької області ще залишається багато, і якщо окупанти й надалі продовжать просуватися такими темпами, коли на одне місто витрачають півтора місяця, то можливостей захопити Донбас не так і багато. Адже, за даними Арестовича, під час захоплення Попасної російська армія втратила від 60% до 80% особового складу та техніки, які відправили на захоплення міста.

Для окупантів захоплення Сєвєродонецька стане другим великим успіхом після захоплення Маріуполя.

"Це допоможе російському керівництву у риториці всередині країни. А в нас просяде трохи мораль нашої армії та населення", – відзначив Олексій Арестович.