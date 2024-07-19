Наступає на Харківщині, диверсує на Сумщині, але мріє про інше: у ГУР назвали ключову мету Росії

На початку червня Росія відкрила новий фронт на Харківщині та активізувалася на кордоні з Сумщиною. У ГУР пояснили, чого насправді домагається ворог.

Росіяни продовжують наступальні дії майже по всій лінії фронту. Про це в ефірі телемарафону сказав представник ГУР Андрій Юсов, передає 24 Канал.

Дивіться також Дуже влучний тиждень, – військовий розповів, яку ворожу техніку знищили на Донбасі

Де розгортається ключова битва

Юсов нагадав, що з початку червня ми всі спостерігали спроби наступу окупантів на Харківщині. Сили оборони відбили загарбників і зламали їхні плани. Відповідно це вплинуло також на ситуацію на Сумщині. Активізувавшись на Півночі, ворог передусім прагнув відтягнути українські сили і засоби з інших гарячих ділянок фронту. Ключовою метою противника на фронті залишається український Донбас.

Там ( на Донбасі – 24 Канал) продовжуються найбільш ключові, драматичні, героїчні події,

– заявив Юсов.

За його словами, угрупування ворога достатньо чисельне. Проте останнім часом воно не змінювалося настільки, аби можна було говорити про нові потужні наступи.

Зазначимо, що за останню добу лише на Покровському та Торецькому напрямках ворог здійснив майже 50 атак.