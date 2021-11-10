Головне, що затримали, – Баканов відмовився відповідати, як довго "Палич" жив у Києві

Голова СБУ Іван Баканов відмовився відповідати на питання журналістів про те, як бойовик "Палич" опинився в Києві. Ця інформація засекречена на час розслідування.

За словами голови СБУ головним в цій ситуації є не те, як бойовик Денис Куликовський під прізвиськом "Палич" опинився в Києві, а те, що його затримали. Про це Іван Баканов заявив на брифінгу після засідання РНБО 10 листопада.

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Бойовик не міг співпрацювати з СБУ

Іван Баканов спростував версії про те, що бойовик Куликовський міг співпрацювати з СБУ та "здавав" спецслужбам інформацію про вище керівництво терористів на Донбасі. На думку голови СБУ, в такому випадку "Палича" не затримали б.

Через таємницю слідства голова СБУ не зміг розповісти усіх деталей затримання бойовика. Однак, Баканов переконаний, що головним у цій ситуації є результат – "Палича" затримали

Головне, що його затримали ("Палича" – 24 канал) і буде притягнутий до відповідальності,

– заявив Баканов.

Баканов підкреслив, що бойовика звинувачують у низці злочинів. Серед них катування та вбивства українських військових у донецькій катівні "Ізоляція". За словами голови СБУ це "лише вершина айсберга". Однак інформація поки що є таємницею слідства.

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