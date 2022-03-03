Головне завдання – зробити так, щоб 50% росіян були проти війни з Україною, – МВС

Росія вже 8 день повномасштабно атакує українську територію. Кремль намагається приховати втрати російської армії.

Про це розповів радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко. Він зазначив, що українцям слід посилено повідомляти росіянам про смерті їхніх військових.

До теми Багато говорити про смерті, полонених й що росіяни воюють з Україною, – МВС про дії українців

"Вони (російська влада – 24 канал) не зможуть довго брехати. Вони вже й так забрехалися й починають вигадувати нові історії, в які вірять тільки відбиті російською пропагандою путіноїди", – сказав Денисенко.

Переконувати

Радник очільника МВС сказав, що перед війною у Росії проводили соціологічні опитування. Тоді 34% громадян були проти війни з Україною, а 65% – за.

Наша головна задача зробити так, щоб 50% було проти війни з Україною і ще 10% почали, як мінімум, дуже вагатися. Тоді російський режим боротиметься і з своїм народом і приділятиме більше уваги собі, а не нам,

– зазначив Денисенко.

Звернення Міністерства внутрішніх справ: дивіться відео

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