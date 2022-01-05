Протести у Казахстані і Боррель на Донбасі: головні новини 5 січня

У Казахстані на третій день загострилися протести. Дипломат ЄС Жозеп Боррель вперше за роки війни поїхав на Донбас. В Україні стартувала реєстрація на пробне ЗНО. Президент Польщі вдруге захворів на коронавірус. Такими були головні новини 5 січня.

Найважливіші новини України та світу за середу, 5 січня:

До теми Перші жертви й підпали будівель: усе, що відомо про масштабні протести в Казахстані

У Казахстані на третій день загострилися протести

Джерело: 24 канал

На третій день масових протестів у Казахстані ситуація загострилася. Почалися сутички мітингувальників з правоохоронцями, захоплюють адмінбудівлі. Щонайменше кілька сотень людей отримали поранення, є перші жертви.

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На вулиці казахи почали виходити ще 3 січня 2022 року. Серед головних вимог було зниження вартості газу, яка зросла з Нового року. Втім ціни на газ були лише формальною причиною для протестів. Їхнє зниження не заспокоїло, а лише посилило протестну хвилю. Серед вимог протестувальників з'явилися й політичні – відставка уряду й зниження впливу на владу колишнього президента Нурсултана Назарбаєва.

Станом на 5 січня протести охопили щонайменше 15 міст Казахстану. Зокрема у Алмати підпалили будівлю національного телеканалу "Казахстан". Також захопили аеропорт в Алмати, всіх співробітників евакуювали з будівлі. Стало відомо й про одного загиблого мітингувальника в місті Атирау загинув, інший отримав поранення у голову. Нурсултан Назарбаєв залишив посаду глави Радбезу, За інформацією ЗМІ, він готовий покинути країну, втікають й інші чиновники.

Перші барикади й відключений інтернет

Мітингувальники в Алмати почали будувати барикади. Водночас у Нур-Султані та Алмати відключили телефонний зв'язок. На тлі масових протестів у Казахстані також відключили інтернет. Протестувальники продовжують захоплювати адмінбудівлі по всій країні.

У столиці Казахстану – Нур-Султані – ввели режим надзвичайного стану. В Атирау протестувальників почали розганяти силою. Преса повідомляла, що мітингувальники стріляли по військових.

Влада офіційно заявила про 190 постраждалих у протестах, з яких 137 – поліцейські. Президент Касим-Жомарт Токаєв відправив уряд у відставку.

Дипломат ЄС Жозеп Боррель вперше за роки війни поїхав на Донбас

Джерело: МЗС

Високий представник ЄС Жозеп Боррель уночі проти 5 січня прибув в Україну. Це його перший закордонний візит у 2022 році і він свідчить про підтримку нашої держави з боку ЄС. Це відбувається на тлі можливої агресії Москви проти Києва.

Жозеп Боррель та глава МЗС України Дмитро Кулеба разом відвідали Станицю Луганську. Кулеба заявив, що візит Борреля є історичною подією. Адже це перший високий представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики, який відвідав зону російсько-українського конфлікту. Очільник МЗС наголосив, що пріоритетною темою візиту стала безпека. Боррель на власні очі зміг побачити руйнівні наслідки конфлікту, а також – ще раз переконатися, які зусилля Україна докладає для припинення війни.

Заяви Борреля після візиту на Донбас

На пресконференції одразу після поїздки на Донбас Жозеп Боррель зробив важливу заяву щодо нарощування російських військ біля кордонів України. За його словами, зараз конфлікт перебуває на межі. Тому він попередив, що будь-яка агресія матиме масштабні наслідки і величезну ціну.

Зараз конфлікт знаходиться на межі. Зараз наростає напруга навіть у відношенні європейської безпеки. Росія незвичайним способом нарощує війська і зброю вздовж українського кордону,

– заявив Боррель.

Дипломат наголосив, що його візит означає повну підтримку незалежності і територіальної цілісності України з боку ЄС. Також робота над деескалацією ситуації є спільна. головна мета – це зниження напруги навколо України.

Жозеп Боррель вважає, що безпека Європи залежить безпосередньо від безпеки України. Усі питання, які стосуються нашої країни, мають вирішуватися лише за участі Києва.

В Україні стартувала реєстрація на пробне ЗНО

Джерело: 24 канал

З 5 січня абітурієнти можуть зареєструватися на пробне ЗНО-2022. Реєстрацію здійснюють на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти, а триватиме процедура до 22 січня.

Завдяки пробному тестуванню учень має можливість ознайомитись з проведенням основного ЗНО, його структурою та змістом тестового зошита. Кожен учасник тестування зможе взяти участь у двох сесіях пробного оцінювання, проведення яких відбудеться 19 та 26 березня.

Як зареєструватися на пробне ЗНО

Участь у пробному тестуванні є платною. Цього року вона коштує від 213 – 309 гривень. Ціна залежить від регіону, в якому живе учасник.

Для реєстрації кожному учаснику необхідно заповнити реєстраційну картку учасника пробного ЗНО на сайті регіонального центру оцінювання якості освіти. Учасники з різних областей мають кожен свою реєстраційну картку.

Після реєстрації регіональний центр надасть логін і PIN-код для входу на інформаційну сторінку учасника пробного ЗНО. Оплатити обрані тестування треба не пізніше 25 січня. Це можна зробити через систему онлайн-оплат на сайті регіонального центру або в банку. Реєстрація для проходження тестування відбудеться лише після успішної оплати.

До 10 березня на персональну сторінку учасники отримають запрошення-перепустку для проходження тестувань.

Президент Польщі вдруге захворів на коронавірус

Джерело: Interia Wydarzenia

Анджей Дуда вже вдруге інфікувався коронавірусом. Вперше недуга підкосила президента у жовтні 2020 року. Тоді захворювання минуло у легкій формі і президент одужав на початку листопада.

Цього разу в оточенні Анджея Дуди було багато хворих на COVID-19, тому він здав тест, результат якого виявився позитивним.

Президент почувається добре, не має важких симптомів та перебуває під постійним медичним наглядом,

– написав глава адміністрації президента Польщі Павел Шрот у соцмережах.

Дуда вакцинувався двічі у квітні та червні 2021 року. 17 грудня він отримав третю дозу вакцини проти коронавірусу. Зараз президент Польщі перебуває на ізоляції. В його адміністрації поки не повідомляють жодної інформації про стан здоров'я дружини глави держави – Агати Корнгаузер-Дуди. Відомо, що вона вакцинувалась разом з чоловіком.

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