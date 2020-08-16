Олександр Лукашенко вдруге за вихідні поговорив з Володимиром Путіним. Влада Білорусі влаштувала у Мінську "Антимайдан". Вагнерівці розповіли, що вони робили у Білорусі. Проросійський бойовик здався ЗСУ на Донбасі. Такими були головні новини неділі, 16 серпня.

Найважливіші новини України і світу за сьогодні:

Розмова Лукашенка і Путіна

Білоруський президент Олександр Лукашенко вдруге за вихідні зателефонував очільнику Кремля Володимиру Путіну. Їхня попередня розмова відбулася напередодні, 15 серпня.

Важливо Білоруські проблеми й деструктивні сили: Лукашенко вдруге за вихідні поговорив з Путіним

Політики говорили про "білоруські проблеми". Ймовірно, мовиться про масштабні протести, які вирують у Білорусі від 9 серпня.

Про що говорили Путін і Лукашенко:

Олександр Лукашенко поінформував Путіна про ситуацію в Білорусі , яка склалася після президентських виборів. Політики переконані, що усі проблеми незабаром врегулюють.

, яка склалася після президентських виборів. Політики переконані, що усі проблеми незабаром врегулюють. Також Лукашенко і Путін знову порушили тему затримання в Білорусі російських найманців ПВК "Вагнера" . Президенти "дали позитивну оцінку взаємодії профільних відомств з цього питання".

. Президенти "дали позитивну оцінку взаємодії профільних відомств з цього питання". Путін і Лукашенко домовилися про продовження регулярних контактів на різних рівнях та підтвердили намір зміцнити союзницькі відносини. Мовляв, це відповідає "корінним інтересам братніх народів Росії та Білорусі".

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Масштабні мітинги та "Антимайдан" у Мінську

16 серпня відбувся масштабний марш "За свободу". Він став наймасовішою акцією протесту та зібрав понад 400 тисяч людей.

Білоруси розвішуватимуть червоно-білі прапори всюди, де це можливо. А на 17 серпня анонсували загальнонаціональний страйк. До традиційних гасел активістів "Йди" та "Свободу політв'язням" приєдналося ще "Лукашенка – в автозак".

Які вимоги висувають білоруси

Звільнення усіх політв’язнів та затриманих за участь у протестах громадян.

Олександр Лукашенко має піти з посади президента.

Правосуддя над винними у вбивствах і тортурах затриманих на протестах білорусів.

Масштабний мітинг у Білорусі / Фото "Комсомольская правда", Euroradio, "Беларусь головного мозга"

На противагу цьому влада Білорусі зібрала мітинг на підтримку Лукашенка. На мітинг бюджетників звозили зі всієї Білорусі. Цілі колони автобусів їхали з Гродно, Вітебська та інших міст Білорусі. Людей зганяли на захід, використовуючи погрози та заохочення.

Зафіксовані також випадки, коли людей заманювали в автобус, обіцяючи безкоштовний концерт у Мінську. Дехто поодиноко вигукував гасло: "За батьку!".

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Перед учасниками мітингу виступив Олександр Лукашенко. Він вкотре звинуватив треті сили в розхитуванні ситуації в Білорусі.

Головні тези з виступу Лукашенка:

У своєму зверненні він згадав про Білорусь в 90-ті роки й про те, як важко йому було виводити країну з кризи та запускати заводи. Водночас Лукашенко заявив про готовність розпочати масштабні реформи.

Також президент Білорусі чомусь згадав про нарощування військової потужності на західних кордонах Білорусі. Мовляв, країни НАТО "очікують сприятливої ситуації".

на західних кордонах Білорусі. Мовляв, Коментуючи ідею проведення повторних виборів Лукашенко заявив, що Білорусь загине як держава, додавши, що ніколи не піде на "загибель країни". Він повністю відкинув ідею повторних виборів.

Глава Білорусі також зазначив, що якщо білоруси слухатимуть Литву, Латвію, Польщу та Україну, то загинуть як нація.

Наприкінці виступу Лукашенко навіть сказав, що стане на коліна перед мітингувальниками, але так і не зробив цього: "Я стаю перед вами на коліна, ви цього заслужили, дякую вам".