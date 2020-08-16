Головні новини 16 серпня: Лукашенко знов говорив з Путіним, "Антимайдан" у Білорусі
Олександр Лукашенко вдруге за вихідні поговорив з Володимиром Путіним. Влада Білорусі влаштувала у Мінську "Антимайдан". Вагнерівці розповіли, що вони робили у Білорусі. Проросійський бойовик здався ЗСУ на Донбасі. Такими були головні новини неділі, 16 серпня.
Найважливіші новини України і світу за сьогодні:
Розмова Лукашенка і Путіна
Білоруський президент Олександр Лукашенко вдруге за вихідні зателефонував очільнику Кремля Володимиру Путіну. Їхня попередня розмова відбулася напередодні, 15 серпня.
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Політики говорили про "білоруські проблеми". Ймовірно, мовиться про масштабні протести, які вирують у Білорусі від 9 серпня.
Про що говорили Путін і Лукашенко:
- Олександр Лукашенко поінформував Путіна про ситуацію в Білорусі, яка склалася після президентських виборів. Політики переконані, що усі проблеми незабаром врегулюють.
- Також Лукашенко і Путін знову порушили тему затримання в Білорусі російських найманців ПВК "Вагнера". Президенти "дали позитивну оцінку взаємодії профільних відомств з цього питання".
- Путін і Лукашенко домовилися про продовження регулярних контактів на різних рівнях та підтвердили намір зміцнити союзницькі відносини. Мовляв, це відповідає "корінним інтересам братніх народів Росії та Білорусі".
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Масштабні мітинги та "Антимайдан" у Мінську
16 серпня відбувся масштабний марш "За свободу". Він став наймасовішою акцією протесту та зібрав понад 400 тисяч людей.
Білоруси розвішуватимуть червоно-білі прапори всюди, де це можливо. А на 17 серпня анонсували загальнонаціональний страйк. До традиційних гасел активістів "Йди" та "Свободу політв'язням" приєдналося ще "Лукашенка – в автозак".
Які вимоги висувають білоруси
- Звільнення усіх політв’язнів та затриманих за участь у протестах громадян.
- Олександр Лукашенко має піти з посади президента.
- Правосуддя над винними у вбивствах і тортурах затриманих на протестах білорусів.
Масштабний мітинг у Білорусі / Фото "Комсомольская правда", Euroradio, "Беларусь головного мозга"
На противагу цьому влада Білорусі зібрала мітинг на підтримку Лукашенка. На мітинг бюджетників звозили зі всієї Білорусі. Цілі колони автобусів їхали з Гродно, Вітебська та інших міст Білорусі. Людей зганяли на захід, використовуючи погрози та заохочення.
Зафіксовані також випадки, коли людей заманювали в автобус, обіцяючи безкоштовний концерт у Мінську. Дехто поодиноко вигукував гасло: "За батьку!".
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Перед учасниками мітингу виступив Олександр Лукашенко. Він вкотре звинуватив треті сили в розхитуванні ситуації в Білорусі.
Головні тези з виступу Лукашенка:
- У своєму зверненні він згадав про Білорусь в 90-ті роки й про те, як важко йому було виводити країну з кризи та запускати заводи. Водночас Лукашенко заявив про готовність розпочати масштабні реформи.
- Також президент Білорусі чомусь згадав про нарощування військової потужності на західних кордонах Білорусі. Мовляв, країни НАТО "очікують сприятливої ситуації".
- Коментуючи ідею проведення повторних виборів Лукашенко заявив, що Білорусь загине як держава, додавши, що ніколи не піде на "загибель країни". Він повністю відкинув ідею повторних виборів.
- Глава Білорусі також зазначив, що якщо білоруси слухатимуть Литву, Латвію, Польщу та Україну, то загинуть як нація.
- Наприкінці виступу Лукашенко навіть сказав, що стане на коліна перед мітингувальниками, але так і не зробив цього: "Я стаю перед вами на коліна, ви цього заслужили, дякую вам".