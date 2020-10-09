У приватних лабораторіях України можна буде робити безкоштовні тести на коронавірус. Уряд оновив карантинні зони, більшість обласних центрів – у помаранчевій. Верховний суд зобов'язав Володимира Зеленського говорити українською. У Києві й 5 областях майже повністю заповнені лікарні, на Донеччині – переповнені. Такими були головні новини п'ятниці, 9 жовтня.

Найважливіші новини України й світу за сьогодні:

Безкоштовні тести на коронавірус

Кабінет Міністрів України схвалив рішення, яке дозволяє безкоштовно здавати тести на коронавірус у приватних лабораторіях. Гроші на проведення тестування у приватних закладах виділили з державного бюджету.

Зверніть увагу Уряд ухвалив низку рішень щодо протидії COVID-19: що змінили

Крім того, лабораторним центрам, підпорядкованим Міністерству охорони здоров'я, додатково виділили 100 мільйонів гривень на закупівлю послуг з проведення тестувань методом-ПЛР у закладах охорони здоров'я, незалежно від форми власності.

Цим актом ми додаємо приватні лабораторії до процесу тестування, а саме, щоб це було безкоштовно для громадян України,

– заявив очільник МОЗ Максим Степанов.

До слова, ціни на ПЛР-тест у приватних лабораторіях стартують від 1,5 тисячі гривень, а через значну навантаженість державних лабораторій люди часто були змушені тестуватись саме в приватних лабораторіях. Так, близько 30% усіх проведених тестів виконували саме приватні лабораторії.



Як підготуватися до ПЛР-тесту на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Нові карантинні зони

Ще одне рішення, схвалене на засіданні уряду – оновлення карантинних зон. Майже всі обласні центри потрапили в помаранчеву зону, де діють порівняно жорсткі обмеження.

Цікаво В Україні пропонують ввести карантин вихідного дня: що це означає

Червона зона:

місто Суми Сумської області;

Сумської області; місто Канів Черкаської області.

Помаранчева зона (обласні центри):

Київ,

Вінниця,

Луцьк,

Дніпро,

Житомир,

Ужгород,

Івано-Франківськ,

Львів,

Миколаїв,

Одеса,

Полтава,

Рівне,

Тернопіль,

Харків,

Хмельницький,

Черкаси,

Чернівці.

З повним списком міст і районів, які потрапили до однієї з карантинних зон можна ознайомитися за посиланням.



Обмеження в різних карантинних зонах / Інфографіка 24 каналу

Рішення суду щодо Зеленського

Верховний Суд України постановив, що президент Володимир Зеленський під час виконання службових обов'язків повинен спілкуватися українською мовою.

Читайте також Шмигаль провів термінову нараду через COVID-19: яких рішень чекати

Раніше суду поскаржилися на виступ Зеленського російському на форумі інтернет-діячів iForum-2019 23 травня 2019 року. Суд відмовився задовільняти позов у повному обсязі.

У відповідь на апеляцію Велика Палата ВСУ вказала на те, що під час виконання службових обов'язків президент України зобов'язаний спілкуватися державною мовою. Водночас за дії, вчинені в межах політичної діяльності, а не під час виконання передбачених Конституцією повноважень, президент несе політичну, а не юридичну відповідальність.

Фактично це означає, що за російську мову Володимира Зеленського не можуть притягнути до юридичної відповідальності. Відтак Велика Палата цю справу закрила.

Нагадаємо виступ Зеленського на iForum: дивіться відео

Переповнені лікарні з хворими на коронавірус

За даними Міністерства охорони здоров'я України, у 6 регіонах інфекційні лікарні, де лікують хворих на коронавірус, лікарняні ліжка заповнені на понад 70%.

До слова В Україні коронавірус лікуватимуть плазмою крові з антитілами

Найбільш завантажені лікарні Донецької (100,7%), Одеської (79,7%), Луганської (78,5%), Хмельницької (71,5%) і Харківської (70,2%) областей, а також міста Києва (70,6%).

Всього в Україні лікарняні ліжка першої хвилі для хворих на коронавірус заповнені на 59%. У цифрах це понад 32 тисячі зайнятих лікарняних ліжок.

Зазначимо, що 9 жовтня в Україні зафіксували найбільшу кількість хворих за весь час пандемії коронавірусу – 5 804 людей. Побороли недугу – 110 650 людей. Втім від ускладнень перебігу коронавірусної хвороби померли 4 779 українців. Одночасно в Україні хворіють понад 137 тисяч людей.