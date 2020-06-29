Поблизу Лисичанська на Луганщині стався обвал шахти: загинув гірник. На Миколаївщині застрелилася дружина депутата місцевої облради Ігоря Івануну. Укргідрометцентр попереджає про зливи і грози, які знову можуть принести біду на Західну Україну та захопити ще й частину Одещини. Такими були головні новини понеділка, 29 червня.

Найважливіші новини України та світу за сьогодні, 29 червня:

Обвал шахти

Детальніше Обвал на шахті на Луганщині: загинув гірник, його колега – важко травмований

Поблизу Лисичанська у Луганській області обвалилася шахта "Привільнянська". Надзвичайна подія сталася близько опівночі 29 червня. Обвал породи обсягом 12 кубічних метрів стався на глибині 150 метрів.

У результаті обвалу загинув шахтар. А його колегу з чисельними переломами рятувальники евакуювали на поверхню, чоловік перебуває у лікарні.

Що відомо про загиблого і пораненого

В результаті обвалу загинув Андрій Дреманович , 1973 року народження. Він опинився під завальною частиною та не подавав ознак життя.

Гірника Олександра Єфремова, 1990 року народження, доправили до лікарні . Він не знепритомнів – за його голосом рятувальники змогли швидко провести пошукові роботи.



Шахта входить у ПАТ "Лисичанськвугілля" / Фото з сайту Міненерго

Причини та обставини обвалу на шахті

Двоє з гірників були в тупиковій завальній частині вирубки та залишилися неушкодженими.

Маючи запас кисню, вони оцінили ситуацію, розібрали породу у верхній завальній частині і вибралися. Чоловіки повідомили про обвал бійцям воєнізованого гірничорятувального загону.

Вночі місце аварії відвідали члени спецкомісії. Однією з причин обвалу на шахті "Привільнянська" розглядають нестачу лісоматеріалу для укріплення .

За фактом обвалу на шахті "Привільнянська" розпочали розслідування. Для його проведення створили спеціальну комісію, до якої увійшли представники Держпраці, Фонду соцстрахування, компанії "Лисичанськвугілля" та профспілки.

Самогубство дружини депутата

На Миколаївщині застрелилася дружина депутата місцевої облради. Жінка вистрілила собі в голову з травматичної зброї. Про інцидент повідомила пресслужба Нацполіції Миколаївської області.

За даними правоохоронців, трагедія сталася приблизно о 10 годині ранку 29 червня. Про це їм розповів 34-річний чоловік загиблої.



Жінка застрелилася у власному домі / Фото з соцмереж

За словами депутата Миколаївської облради, його дружина з травматичної зброї спричинила собі поранення в голову. 33-річна жінка померла на місці події. У цей час чоловік перебував також у приміщені.

У соцмережах одразу ж з'явилося ім'я чоловіка загиблої та подробиці трагедії. Ним виявився депутат Миколаївської облради Ігор Івануна, померла – його дружина Крістіна.

Головне про Ігоря Івануну та його дружину Крістіну

Народився Ігор Івануна 5 червня 1986 року. До Миколаївської облради його обрали в 2015 році від партії "Батьківщина".

Івануна був фігурантом кількох скандалів. Так, у 2018 році фермери з Миколаївського району, які виступають проти змін до Податкового кодексу, звинуватили депутата в рейдерському захопленні землі та підробці документів. Зокрема, керівник фермерського господарства "Волошка" Євген Гаршин переконує, що політик погрожував забрати його землі та урожай.



Ігор Івануна і Юлія Тимошенко / Фото з соцмереж

За інформацією з соцмереж, Крістіна Івануна народилася в Миколаєві. На жінку записано частину бізнесів чоловіка у сфері сільського господарства. Зокрема, вона є керівницею компанії "Ніколь Агро". Напрямки діяльності цієї фірми – зернові, зернобобові, олійні культури та молочне скотарство.

Згідно з декларацією Івануни, його дружина володіє земельною ділянкою площею 2500 квадратних метра. Розташовується вона у селі Стара Богданівка під Миколаєвом. Сам Івануна задекларував житловий будинок площею 102 квадратних метри в Миколаєві.

Заробив у 2018 році Івануна за основним місцем роботи в компанії "Ніколь МК Юг" 50 тисяч 349 гривень. Він володіє 34% акцій цієї фірми. Водночас підприємницька діяльність його збагатила на 905 тисяч гривень. Крістіна Івануна, зі свого боку, за основним місцем заробила 44 тисячі 767 гривень.



На дружину була записана частина бізнесу Ігоря Івануни / Фото з його фейсбук-сторінки

Подружжя мало двох дітей – дочку Поліну та сина Владислава.

Негода знову може накрити Україну

Нещодавня повінь на Західній Україні неабияк струсонула українців. Затопило майже 10 тисяч будинків, найбільше постраждали гірські райони Прикарпаття, Чернівецька і Тернопільська області. Негода забрала життя трьох осіб. Хоча вода вже відступила, а мешканці по троху оговтуються від негоди, синоптики попереджають, що розслаблятися не час.

Зверніть увагу Захід України знову чекає негода: у яких річках може піднятися вода і де будуть нові затоплення

Метеорологи прогнозують сильні грози зі шквалом і градом. Зрушаться вони саме на західні області України.



Лише в центрі України не передбачають негоду / Скриншот з сайту Укргідрометцентру

У свою чергу Державне водне агентство з посиланням на дані Укргідрометцентру інформує про підйом рівня води в річках. На підняття води очікують не лише у басейнах Дністра та Тиси, а й у басейні Прип'яті.

Де варто очікувати підйом рівня води

Закарпаття: ввечерi 29 та вночi 30 червня буде вiдбуватися швидкоплинне пiдвищення рiвнiв води на 0.5 – 1.0 метра на малих водотоках та в верхiв'ях рiчок. Укргідрометцентр попереджеає про формування значного мiсцевого та схилового стоку з пiдтопленням понижених мiсць та утворення локальних селевих потоків і зсувiв перезволоженого ґру нт у.

ввечерi 29 та вночi 30 червня буде вiдбуватися на 0.5 – 1.0 метра на малих водотоках та в верхiв'ях рiчок. Укргідрометцентр попереджеає про формування значного мiсцевого та схилового стоку з пiдтопленням понижених мiсць та утворення локальних селевих потоків і Басейн річки Дністер: вечерi 29 та впродовж 30 червня у Львiвській та Iвано-Франкiвській області чiкується пiдйом рiвнiв води на 0,3 – 1,3 метра. Мiсцями можливий вихiд води на заплаву, формування значного мiсцевого та схилового стоку , в горах iснує загроза утворення окремих селевих потоків .

вечерi 29 та впродовж 30 червня у Львiвській та Iвано-Франкiвській області чiкується пiдйом рiвнiв води на 0,3 – 1,3 метра. Мiсцями можливий вихiд води на заплаву, формування , в горах iснує загроза утворення окремих . Басейн річки Прип'ять: 30 червня- 2 липня очiкуються пiдйоми рiвнiв води на 0.1 – 0.5 метра. Можливе досягнення вiдмiтки затоплення присадибних дiлянок в окремих прирiчкових населених пунктах у Ратнiвському та у Старовижiвському районі Волинської областi. Тим часом метеорологи прогнозують зливи

Може затопити Одещину

В Одеській області прогнозують сильні повені, які насуваються в регіон з Західної України. 29 червня рівень води продовжував підніматися у Дністрі. Водночас про підтоплення будинків наразі не йдеться, рятувальники попереджають про ймовірне затоплення траси "Одеса – Рені", прорив дамби у селах на Дністрі.

Що відомо про підвищення рівня води на Одещині

Під водою може опинитися автомобільна траса Одеса – Рені. Наразі вода на ділянці цієї траси вже сягає позначки 115 сантиментрів. Водночас критична висота – 180 см.

В ДСНС повідомили про поступове зростання рівня води поблизу сіл Яськи та Троїцьке.

Впродовж дня рятувальники провели укріплення проблемної ділянки дамби на відстані 200 метрів за допомогою 648 джутових мішків з піском.



Пісок мав би стримати воду з дамби / Фото ДСНС

Зонами ризику підтоплень є: