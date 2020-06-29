Вблизи Лисичанска в Луганской области произошел обвал шахты: погиб горняк. На Николаевщине застрелилась жена депутата местного облсовета Игоря Ивануны. Укргидрометцентр предупреждает о ливнях и грозах, которые снова могут принести беду на Западную Украину и захватить еще и часть Одесской области. Такими были главные новости понедельника, 29 июня.

Важнейшие новости Украины и мира за сегодня, 29 июня:

Обвал шахты

Подробнее Обвал на шахте в Луганской области: погиб горняк, его коллега – тяжело травмирован

Вблизи Лисичанска в Луганской области обрушилась шахта "Привольнянская". ЧП произошло около полуночи 29 июня. Обвал породы объемом 12 кубических метров произошел на глубине 150 метров.

В результате обвала погиб шахтер. А его коллегу с многочисленными переломами спасатели эвакуировали на поверхность, он находится в больнице.

Что известно о погибшем и раненном

В результате обвала погиб Андрей Дреманович , 1973 года рождения. Он оказался под обвалом и не подавал признаков жизни.



, 1973 года рождения. Он оказался под обвалом и не подавал признаков жизни. Горняка Александра Ефремова, 1990 года рождения, доставили в больницу. Он не потерял сознание – по его голосу спасатели смогли быстро провести поисковые работы.



Шахта входит в ОАО "Лисичанскуголь" / Фото с сайта Минэнерго

Причины и обстоятельства обвала на шахте

Двое из горняков были в тупиковой части вырубки и остались невредимыми.

Имея запас кислорода, они оценили ситуацию, разобрали породу в верхней части обвала и выбрались. Мужчины сообщили об обвале бойцам военизированного горноспасательного отряда.

Ночью место аварии посетили члены спецкомиссии. Одной из причин обвала на шахте "Привольнянская" рассматривают недостаток лесоматериала для укрепления.

По факту обрушения на шахте "Привольнянская" начали расследование. Для его проведения создали специальную комиссию, в которую вошли представители Гоструда, Фонда соцстрахования, компании "Лисичанскуголь" и профсоюзы.

Самоубийство жены депутата

На Николаевщине застрелилась жена депутата местного облсовета. Женщина выстрелила себе в голову из травматического оружия. Об инциденте сообщила пресс-служба Нацполиции Николаевской области.

По данным правоохранителей, трагедия произошла примерно в 10:00 утра 29 июня. Об этом им рассказал 34-летний муж погибшей.

Женщина застрелилась в собственном доме / Фото из соцсетей

По словам депутата Николаевского облсовета, его жена из травматического оружия причинила себе ранение в голову. 33-летняя женщина скончалась на месте происшествия. В это время мужчина находился также в помещении.

В соцсетях сразу же появилось имя мужа погибшей и подробности трагедии. Им оказался депутат Николаевского облсовета Игорь Ивануна, погибшая – его жена Кристина.

Главное об Игоре Ивануне и его жене Кристине

Родился Игорь Ивануна 5 июня 1986 года. В Николаевский облсовет был избран в 2015 году от партии "Батькивщина".

Ивануна был фигурантом нескольких скандалов. Так, в 2018 году фермеры из Николаевского района, выступающих против изменений в Налоговый кодекс, обвинили депутата в рейдерском захвате земли и подделке документов. В частности, руководитель фермерского хозяйства "Василек" Евгений Гаршин утверждает, что политик угрожал забрать его земли и урожай.



Игорь Ивануна и Юлия Тимошенко / Фото из соцсетей

По информации из соцсетей, Кристина Ивануна родилась в Николаеве. На женщину записана часть бизнес мужа в сфере сельского хозяйства. В частности, она руководительницей компании "Николь Агро". Направления деятельности фирмы – зерновые, зернобобовые, масличные культуры и молочное скотоводство.

Согласно декларации Ивануны, его жена владеет земельным участком площадью 2500 квадратных метра. Располагается она в селе Старая Богдановка под Николаевом. Сам Ивануна задекларировал жилой дом площадью 102 квадратных метра в Николаеве.

Заработал в 2018 году Ивануна по основному месту работы в компании "Николь МК Юг" 50 тысяч 349 гривен. Он владеет 34% акций этой компании. В то же время предпринимательская деятельность его обогатила на 905 тысяч гривен. Кристина Ивануна, со своей стороны, по основному месту заработала 44 тысячи 767 гривен.



На жену была записана часть бизнеса Игоря Ивануна / Фото с его фейсбук-страницы

Супруги воспитывали двоих детей – дочь Полину и сына Владислава.

Предупреждение о непогоде

Недавнее наводнение на Западной Украине сильно потрясло украинцев. Затопило почти 10 тысяч домов, больше всего пострадали горные районы Прикарпатья, Черновицкой и Тернопольской области. Непогода унесла жизни трех человек. Хотя вода уже отступила, а жители по чуть-чуть приходят в себя, синоптики предупреждают, что расслабляться не стоит.

Обратите внимание Запад Украины снова ждет непогода: в них реках может подняться вода и где будут новые затопления

Метеорологи прогнозируют сильные грозы со шквалом и градом. Придут они именно в западные области Украины.



Только в центре Украины будет сухо / Скриншот с сайта Укргидрометцентра

В свою очередь Государственное водное агентство со ссылкой на данные Укргидрометцентра информирует о подъеме уровня воды в реках. Поднятие воды ожидают не только в бассейнах Днестра и Тисы, но и в бассейне Припяти.

Где следует ожидать подъем уровня воды

Закарпатье : вечером 29 и ночью 30 июня будет происходить кратковременное повышение уровней воды на 0.5 – 1.0 метра на малых водотоках и в верховьях рек. Укргидрометцентр предупреждает о формированиисильного местного и склонного стока с подтопления пониженных мест и образования локальных селевых потоков и оползней переувлажненного грунта .

: вечером 29 и ночью 30 июня будет происходить на 0.5 – 1.0 метра на малых водотоках и в верховьях рек. Укргидрометцентр предупреждает о формированиисильного местного и склонного стока с подтопления пониженных мест и образования локальных селевых потоков и . Бассейн реки Днестр : вечером 29 и на протяжении 30 июня во Львовской и Ивано-Франковской области ожидается подъем уровней воды на 0,3 – 1,3 метра. Местами возможен выход воды на пойму, формирование сильного местного и склонного стока , в горах существует угроза образования отдельных селевых потоков .

: вечером 29 и на протяжении 30 июня во Львовской и Ивано-Франковской области ожидается подъем уровней воды на 0,3 – 1,3 метра. Местами возможен выход воды на пойму, формирование , в горах существует угроза образования отдельных . Бассейн реки Припять: 30 июня – 2 июля ожидаются подъемы уровней воды на 0.1 – 0.5 метра. Возможно достижение отметки затопления приусадебных участков в отдельных приречковых населенных пунктах в Ратневском и в Старовижевском районе Волынской области. Тем время метеорологи прогнозируют ливни

Может затопить Одесскую область

В Одесской области прогнозируют сильные наводнения, которые надвигаются в регион с Западной Украины. 29 июня уровень воды продолжал подниматься в Днестре. В то же время о подтоплении домов речь пока не идет, спасатели предупреждают о возможном затоплении трассы "Одесса – Рени", прорыв дамбы в селах на Днестре.

Что известно о повышении уровня воды в Одесской области

Под водой может оказаться автомобильная трасса Одесса – Рени. Сейчас вода на участке этой трассы уже достигает отметки 115 сантиментрив. В то же время критическая высота – 180 см.

В ГСЧС сообщили о постепенном росте уровня воды вблизи сел Яськи и Троицкое.

В течение дня спасатели провели укрепление проблемного участка дамбы на расстоянии 200 метров с помощью 648 джутовых мешков с песком.



Песок должен сдержать воду на дамбе / Фото ГСЧС

Зоны риска подтоплений: