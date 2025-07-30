Шмигаль назвав 5 ключових завдань на посаді міністра оборони
- Денис Шмигаль на посаді міністра оборони зосереджується на аудиті безпекових угод, залученні міжнародного фінансування, збільшенні виробництва українського озброєння та створенні Defence City.
- Завдання включають збільшення обсягів української виробничої зброї до 50%, залучення коштів в межах 5% внеску в НАТО, та створення заводів ВПК за кордоном для безпеки продукції.
Новопризначений міністр оборони Денис Шмигаль розповів про свої ключові завдання на новій посаді. Він отримав низку доручень від президента України Володимира Зеленського.
Повідомляє 24 Канал з посиланням на Дениса Шмигаля в інтерв'ю "BBC-Україна".
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Перше завдання
За словами Шмигаля, наразі триває аудит 28 безпекових угод, укладених Україною, а також домовленостей, досягнутих під час зустрічей у форматі "Рамштайн".
Відповідно, дивимося, що є в нас з точки зору зброї, міжнародної військової допомоги і коштів на цей і на наступний рік. Це основний елемент,
– заявив очільник Міноборони.
Друге завдання
Міністр також формує концепцію механізму залучення коштів, ресурсів і озброєння в межах 5% внеску в НАТО з боку партнерів. Завдання – залучення міжнародного фінансування і безпекова допомога.
Третє завдання
Зеленський публічно поставив завдання збільшити до 50% обсяг виробництва українського озброєння – від дронів-перехоплювачів до артилерії та броньованих автомобілів.
Тут дуже важливо розуміти, що на закупівлю зброї Україна витрачає власні кошти, які закладені в бюджеті на сектор безпеки і оборони, це близько 700 мільярдів гривень. Додатково ми наблизили ще близько 300 млрд, тобто майже трильйон,
– заявив Шмигаль.
За його словами, наразі близько 40% озброєння закуповується в українських виробників. Президент поставив завдання збільшити обсяги замовлень на 10% до кінця року.
Четверте завдання
Одним із пріоритетів є створення Defence City – нової екосистеми для оборонних технологій. За словами Шмигаля, це дозволить масштабувати українське виробництво зброї, особливо у співпраці з партнерами.
Спільні підприємства за кордоном
Шмигаль пояснив, що заводи ВПК на території союзників будуть у безпеці від російських атак, а вироблена продукція постачатиметься Україні повністю або в певному максимальному відсотку.
"Ми можемо говорити про те, що, наприклад, 80% виробленого передається Україні, 20% ставиться на склади країни розташування підприємства. Це може бути такою домовленістю win-win", – пояснив міністр.
Нагадаємо, за словами Шмигаля, Україна дуже близька до того, щоб мати власну балістику. Однак міністр не розкрив жодних подробиць.