04:30
16 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПЕТРО ПОРОШЕНКО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ДОЛОРЕС О'РІОРДАН НОВИНИ КРИМУ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін добив комуністів. Расистський скандал в
Вєсті Кремля
23:14, 15 січня
Вєсті. UA. Боксерський політичний клуб. Поради депутатів
Вєсті.UA
21:10, 15 січня
Для чого полтавські чиновники стають
ЦРУ
09:30, 10 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Косметика на грані
Згадати все
19:27, 15 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ПЕТРО ПОРОШЕНКО ІРИНА НОЗДРОВСЬКА ДОЛОРЕС О'РІОРДАН НОВИНИ КРИМУ

Головні новини 15 січня: Донбас без мобільного зв’язку, смерть вокалістки The Cranberries

22:01, 15 січня 790 Читать новость на русском
Головні новини 15 січня в Україні та світі
Головні новини 15 січня в Україні та світі

У окупованому Донецьку пропав мобільний зв'язок, а місцевим мешканцям, які працюють у так званих бюджетних організаціях, заборонять покидати окуповані території. Хоча деякі лідери бойовиків вже покинули ОРДЛО. Сумна звістка надійшла з Лондону – там померла 46-літня Вокалістка ірландської рок-групи The Cranberries Долорес О'Ріордан. Такими були головні новини в Україні та світі.

Кораблі з Криму

Після заяви президента Росії Володимира Путіна про готовність передати Україні військової техніки із анексованого Криму, невдовзі з’явився і перелік кораблів, які захопила Росія на півострові. Загалом у списку 38 кораблів, у тому числі Великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський" та підводний човен "Запоріжжя".

Читайте також: Чому варто пристати на пропозицію Путіна: пояснення дипломата

Донбас без зв’язку та без права виїзду

11 січня на окупованих територіях Донбасу повністю зник мобільний зв'язок Vodafone. У фахівців оператора немає доступу до більшості об'єктів на окупованому Донбасі, тож усунути цю проблему складно.

Читайте також: Криза із мобільним зв’язком у Донецьку: на фото зняли черги по SIM-карти місцевого оператора

Ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив про можливість введення зовнішнього управління на окупованій території щодо компанії мобільного зв’язку "Vodafone-Україна".

Окрім того, з працівників бюджетних організацій на окупованій території Донецької області збирають зобов’язання не виїжджати на територію України. Наступним етапом може бути введення заборони військовозобов'язаним залишати територію ОРДЛО. Хоча той же колишній ватажок так званої "Луганської народної республіки" Ігор Плотницкий перебуває на території Російської Федерації.

Читайте також: Vodafone у "ДНР": чому мешканці Донбасу втратили контроль над власними банківськими картками

Проблема з "грошима Януковича"

Офшорні фірми можуть відсудити в України 1,5 мільярда доларів – конфіскованих грошей колишнього президента України Віктора Януковича. Таку заяву зробив керівник департаменту спецрозслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк.

Читайте також: Розенблат подав до Європейського суду на Україну

Вбивство дитини бойовика

Неподалік окупованого Луганська знайшли понівечене тіло немовля. Тіло вбитого немовляти виявили 14 січня на подвір'ї приватного будинку в селищі Розкішне. Відомо, що дитині не виповнилось навіть 1 року.

За словами місцевих жителів, батьком вбитого немовля був терорист так званої "ЛНР", який загинув у 2017 році.

Читайте також: Скандал навколо УПЦ МП у Запоріжжі: чому всі неправі у цій ситуації

Успіх українських тенісисток

Українка Марта Костюк, яка є наймолодшою тенісисткою на одному з найпрестижніших турнірів Australian Open, у першому колі менш ніж за годину розгромила китаянку Пен Шуай, 27-му ракетку світу. Не менш впевнено на турнірі стартувала і перша ракетка України Еліна Світоліна.

І тепер дві українки – Костюк та Світоліна, у разі перемоги у другому колі змагань, зійдуться на корті одна проти одної вже 19 січня.

Напад на школу у Росії

У російському місті Перм невідомі з ножами здійснили напад на школу № 127, внаслідок якого було поранено вісьмох учнів і вчительку. Після нападу в школі почалася пожежа.

Двоє постраждалих – вчительку і дитину 16 років госпіталізовано з ножовими пораненнями шиї у важкому стані. Вчителька – у реанімації. У решти постраждалих – незначні поверхневі травми.

Читайте також: З'явились фото та подробиці кривавої різанини у школі Росії

Згодом очевидці подій розповіли деталі нападу.

Смерть Долорес О’Ріордан

Вокалістка ірландської рок-групи The Cranberries Долорес О'Ріордан померла у віці 46 років. Рок-зірка раптово померла в готелі у Лондоні.

Причину смерті наразі не розголошують.

Читайте також: Смерть Долорес О'Ріордан: пісня Zombie – про що йдеться у відомій композиції The Cranberries

Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Новини Донецька
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 15 січня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
Скільки українців за мир на Донбасі
15 січня, 23:42 Скільки українців за мир на Донбасі "за будь-яку ціну" та в чому проблема законопроекту про реінтеграцію Донбасу
365
15 січня, 23:00 "Вонючие дыры": новый скандал Трампа
Іван Яковина 519
Померла Долорес О'Ріордан: найкращі пісні та кліпи гурту The Cranberries
15 січня, 20:08 Померла Долорес О'Ріордан: найкращі пісні та кліпи гурту The Cranberries
1320
Головні новини 15 січня: Донбас без мобільного зв’язку, смерть вокалістки The Cranberries
15 січня, 22:01 Головні новини 15 січня: Донбас без мобільного зв’язку, смерть вокалістки The Cranberries
790
Скандал з Порошенком: чи дійсно
15 січня, 21:55 Скандал з Порошенком: чи дійсно "листи до ФСБ" від чинного Президента фейкові
Богдан Яременко 1070
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)
 19 жовтня 2017 , 11:54
Смертельна ДТП у Харкові: журналістка розбила усі аргументи на захист Зайцевої
21 жовтня 2017 , 19:11
На Херсонщині провели конкурс краси серед кавунів
 13 серпня 2017 , 19:33
Прогноз погоди на 5 жовтня: значну частину України заллють дощі
 5 жовтня 2017 , 09:18
Skoda Superb – комфортний "лімузин" за доступною ціною
 24 листопада 2017 , 15:00
Hyundai Santa Fe: потужність у дії
 23 листопада 2017 , 19:00
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук