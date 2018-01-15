Головні новини 15 січня: Донбас без мобільного зв’язку, смерть вокалістки The Cranberries

У окупованому Донецьку пропав мобільний зв'язок, а місцевим мешканцям, які працюють у так званих бюджетних організаціях, заборонять покидати окуповані території. Хоча деякі лідери бойовиків вже покинули ОРДЛО. Сумна звістка надійшла з Лондону – там померла 46-літня Вокалістка ірландської рок-групи The Cranberries Долорес О'Ріордан. Такими були головні новини в Україні та світі.

Кораблі з Криму

Після заяви президента Росії Володимира Путіна про готовність передати Україні військової техніки із анексованого Криму, невдовзі з’явився і перелік кораблів, які захопила Росія на півострові. Загалом у списку 38 кораблів, у тому числі Великий десантний корабель "Костянтин Ольшанський" та підводний човен "Запоріжжя".

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Донбас без зв’язку та без права виїзду

11 січня на окупованих територіях Донбасу повністю зник мобільний зв'язок Vodafone. У фахівців оператора немає доступу до більшості об'єктів на окупованому Донбасі, тож усунути цю проблему складно.

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Ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заявив про можливість введення зовнішнього управління на окупованій території щодо компанії мобільного зв’язку "Vodafone-Україна".

Окрім того, з працівників бюджетних організацій на окупованій території Донецької області збирають зобов’язання не виїжджати на територію України. Наступним етапом може бути введення заборони військовозобов'язаним залишати територію ОРДЛО. Хоча той же колишній ватажок так званої "Луганської народної республіки" Ігор Плотницкий перебуває на території Російської Федерації.

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Проблема з "грошима Януковича"

Офшорні фірми можуть відсудити в України 1,5 мільярда доларів – конфіскованих грошей колишнього президента України Віктора Януковича. Таку заяву зробив керівник департаменту спецрозслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк.

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Вбивство дитини бойовика

Неподалік окупованого Луганська знайшли понівечене тіло немовля. Тіло вбитого немовляти виявили 14 січня на подвір'ї приватного будинку в селищі Розкішне. Відомо, що дитині не виповнилось навіть 1 року.

За словами місцевих жителів, батьком вбитого немовля був терорист так званої "ЛНР", який загинув у 2017 році.

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Успіх українських тенісисток

Українка Марта Костюк, яка є наймолодшою тенісисткою на одному з найпрестижніших турнірів Australian Open, у першому колі менш ніж за годину розгромила китаянку Пен Шуай, 27-му ракетку світу. Не менш впевнено на турнірі стартувала і перша ракетка України Еліна Світоліна.

І тепер дві українки – Костюк та Світоліна, у разі перемоги у другому колі змагань, зійдуться на корті одна проти одної вже 19 січня.

Напад на школу у Росії

У російському місті Перм невідомі з ножами здійснили напад на школу № 127, внаслідок якого було поранено вісьмох учнів і вчительку. Після нападу в школі почалася пожежа.

Двоє постраждалих – вчительку і дитину 16 років госпіталізовано з ножовими пораненнями шиї у важкому стані. Вчителька – у реанімації. У решти постраждалих – незначні поверхневі травми.

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Згодом очевидці подій розповіли деталі нападу.

Смерть Долорес О’Ріордан

Вокалістка ірландської рок-групи The Cranberries Долорес О'Ріордан померла у віці 46 років. Рок-зірка раптово померла в готелі у Лондоні.

Причину смерті наразі не розголошують.

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