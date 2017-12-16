Головні новини 16 грудня: Саакашвілі готовий помиритись з Порошенком, смерть мільярдера
Міхеїл Саакашвілі готовий до переговорів з Петром Порошенком. У Києві працівники піцерії побили відвідувачів. Канадського мільярдера знайшли мертвим, поруч з ним виявили тіло дружини. Такими були головні новини в Україні та світі 16 грудня.
Компроміс Саакашвілі
За повідомленням ЗМІ, лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі написав лист Президенту України Петрові Порошенку з пропозицією помиритися.
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Це послання політик має передати через посла ЄС. Зокрема, Саакашвілі пропонує зупинити марші та зняти намети в обмін на "деескалацію".
Як підкреслює джерело ресурсу, причиною зміни риторики колишнього очільника Одеської ОДА стала загроза його екстрадиції до Грузії.
Пізніше сам Саакашвілі заявив про необхідність переговорів з усіма політичними суб'єктами, включно з Адміністрацією Президента.
"Переговори потрібні в інтересах країни. Якщо ми хочемо мирного переходу від олігархату до нормального життя, нам необхідно розмовляти", – написав Саакашвілі.
При цьому він додав, що є питання, щодо яких компромісів не може бути:
повне відсторонення олігархату від керівництва країною;
повне невтручання у роботу НАБУ;
відмова від всіх корупційних схем і покарання залучених в них людей;
припинення політичних репресій;
відставка генпрокурора;
створення антикорупційних судів;
створення механізмів імпічменту і усунення бар'єрів для імпічменту.
Бійка в центрі Києва
Уночі проти 16 грудня в центрі Києва біля однієї із піцерій, яка розташовується за адресою вулиця Хрещатик, 12 стався кривавий конфлікт - працівники закладу з кулаками накинулися на своїх клієнтів.
Все почалось зі сварка між відвідувачами та директором піцерії. Керівник почала на них кричати та обзивати, а після офіціанти викинули молодих людей із закладу.
Бійка у Києві
"На цьому співробітники закладу громадського харчування не зупинилися, а продовжили бити двох дівчат і хлопця прямо на вулиці Хрещатик. Свідками бійки стали таксисти, які чергували неподалік. Вони зняли на відео процес побиття та викликали поліцію. Після дзвінка правоохоронцям, співробітники закладу закрилися в ресторані", – розповіли журналісти.
Як розповів один з потерпілих, він захищав свою дружину від керівника піцерії та її співробітників. Він переконує, що винуватцями конфлікту є адміністрація, яка з незрозумілої причини напала на них усередині закладу.
У результаті інциденту подружжя зазнало побоїв на обличчі. Крім того, молодий чоловік скаржився на біль в області грудної клітини, а його дружина – на нирки.
Постраждало подружжя
Смерть мільярдера
Засновника фармацевтичної компанії Apotex Баррі Шермана, який є мільярдером Канади, знайшли мертвим, поруч з ним виявили тіло дружини. Тіла виявили у підвалі будинку подружжя у Торонто.
Правоохоронці поки не розглядають версію вбивства, однак розслідують обидві смерті як "підозрілі".
Статки Шермана оцінювалися в 3,65 мільярда доларів Канади, він перебував на 15 місці серед найбагатших людей країни. Свою компанію чоловік Apotex заснував у 1974 році. Вона стала однією з найбільших виробників ліків у Канаді.
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