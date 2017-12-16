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МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ПІДСУМКИ 2017 РОКУ ВОЛОДИМИР ПУТІН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Головні новини 16 грудня: Саакашвілі готовий помиритись з Порошенком, смерть мільярдера

22:10, 16 грудня 2468 Читать новость на русском
Головні новини 16 грудня
Головні новини 16 грудня

Міхеїл Саакашвілі готовий до переговорів з Петром Порошенком. У Києві працівники піцерії побили відвідувачів. Канадського мільярдера знайшли мертвим, поруч з ним виявили тіло дружини. Такими були головні новини в Україні та світі 16 грудня.

Компроміс Саакашвілі

За повідомленням ЗМІ, лідер "Руху нових сил" Міхеїл Саакашвілі написав лист Президенту України Петрові Порошенку з пропозицією помиритися.

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Це послання політик має передати через посла ЄС. Зокрема, Саакашвілі пропонує зупинити марші та зняти намети в обмін на "деескалацію".

Як підкреслює джерело ресурсу, причиною зміни риторики колишнього очільника Одеської ОДА стала загроза його екстрадиції до Грузії.

Пізніше сам Саакашвілі заявив про необхідність переговорів з усіма політичними суб'єктами, включно з Адміністрацією Президента.

"Переговори потрібні в інтересах країни. Якщо ми хочемо мирного переходу від олігархату до нормального життя, нам необхідно розмовляти", – написав Саакашвілі.

При цьому він додав, що є питання, щодо яких компромісів не може бути:

повне відсторонення олігархату від керівництва країною;

повне невтручання у роботу НАБУ;

відмова від всіх корупційних схем і покарання залучених в них людей;

припинення політичних репресій;

відставка генпрокурора;

створення антикорупційних судів;

створення механізмів імпічменту і усунення бар'єрів для імпічменту.

Бійка в центрі Києва

Уночі проти 16 грудня в центрі Києва біля однієї із піцерій, яка розташовується за адресою вулиця Хрещатик, 12 стався кривавий конфлікт - працівники закладу з кулаками накинулися на своїх клієнтів.

Все почалось зі сварка між відвідувачами та директором піцерії. Керівник почала на них кричати та обзивати, а після офіціанти викинули молодих людей із закладу.

Бійка у Києві

Бійка у Києві

"На цьому співробітники закладу громадського харчування не зупинилися, а продовжили бити двох дівчат і хлопця прямо на вулиці Хрещатик. Свідками бійки стали таксисти, які чергували неподалік. Вони зняли на відео процес побиття та викликали поліцію. Після дзвінка правоохоронцям, співробітники закладу закрилися в ресторані", – розповіли журналісти.

Як розповів один з потерпілих, він захищав свою дружину від керівника піцерії та її співробітників. Він переконує, що винуватцями конфлікту є адміністрація, яка з незрозумілої причини напала на них усередині закладу.

У результаті інциденту подружжя зазнало побоїв на обличчі. Крім того, молодий чоловік скаржився на біль в області грудної клітини, а його дружина – на нирки.

Бійка у Києві

Постраждало подружжя

Смерть мільярдера

Засновника фармацевтичної компанії Apotex Баррі Шермана, який є мільярдером Канади, знайшли мертвим, поруч з ним виявили тіло дружини. Тіла виявили у підвалі будинку подружжя у Торонто.

Правоохоронці поки не розглядають версію вбивства, однак розслідують обидві смерті як "підозрілі".

Статки Шермана оцінювалися в 3,65 мільярда доларів Канади, він перебував на 15 місці серед найбагатших людей країни. Свою компанію чоловік Apotex заснував у 1974 році. Вона стала однією з найбільших виробників ліків у Канаді.

Теги: Новини України Новини Києва Жертви Міхеїл Саакашвілі Канада
Джерело: 24 Канал
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