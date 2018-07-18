Головні новини 18 липня: отруєння дітей у таборі на Донеччині, конкурс у ДБР і проблеми з водою

Зросла кількість госпіталізованих дітей та дорослих, внаслідок масового отруєння у літньому таборі на Донеччині. Конкурсна комісія відібрала 27 кандидатів на керівні посади Державного бюро розслідувань. Через закінчення запасів рідкого хлору значна частина міст в Україні може залишитись без води. Такими були головні новини середи, 18 липня.

Масове отруєння в дитячому таборі на Донеччині

16 липня стало відомо про погане самопочуття після вечері приблизно 60 дітей у дитячому таборі "Яструбок", що у Святогірську на Донеччині.

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Вранці 18 липня з’явилась інформація, що внаслідок отруєння у цьому закладі госпіталізовано 84 особи, з них 68 дітей.

Вдень у середу виконувачка обовязків міністра охорони здоровя Уляна Супрун повідомила, що кількість постраждалих зросла до 91 особи, більшість з яких – діти.

Очільниця МОЗ анонсувала, що після масового отруєння у таборі на Донеччині Держспоживслужба тепер частіше перевірятиме літні дитячі табори.

Супрун також сказала, що можливою причиною отруєння у таборі "Яструбок" міг стати сальмонельоз.

Шість осіб працює в харчоблоці, із них четверо дорослих захворіло та ще інші дорослі, які там працюють, але більшість – це діти. Зараз виглядає, що це інфекція сальмонельоз, але завтра вранці мають бути результати аналізів,

– розповіла Супрун.

За її словами, більшість дітей перебувають у стані середньої тяжкості. Також вона додала, що такі випадки трапляються досить часто влітку.



У таборі "Яструбок" на Донеччині отруїлось вже понад 90 осіб

Комісія обрала службовців на керівні посади у ДБР

Конкурсна комісія відібрала 27 кандидатів на керівні посади Державного бюро розслідувань.

Проте остаточне рішення про призначення відібраних осіб на посади ще повинен ухвалити директор Бюро Роман Труба після проведення стосовно переможців спеціальної перевірки.

Повний список з іменами та прізвищами усіх відібраних кандидатів доступний за посиланням.

Що таке ДБР?Державне бюро розслідувань займатиметься розслідуванням злочинів, які зараз підслідні прокуратурі, а саме – злочинів, вчинених вищими посадовими особами, державними службовцями, суддями і працівниками правоохоронних органів, крім випадків, коли ці злочини віднесено до підслідності детективів Національного антикорупційного бюро та військових злочинів. Закон про ДБР був ухвалений 12 листопада 2015 року.



На некерівні посади в ДБР проводять конкурс внутрішні комісії ДБР. Натомість у конкурс щодо керівних посад ДБР не має права втручатися. Зовнішня комісія сформована за квотами президента України, Кабінету міністрів та Верховної Ради.

Пів-України може залишитись без води

Через закінчення запасів рідкого хлору значна частина міст в Україні може залишитись без води.

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Водоканали не матимуть права постачати не знезаражену воду.

Підприємство "Дніпроазот", яке є єдиним виробником рідкого хлору в Україні, припинило роботу.

Проте є міста, які не використовують хлор із Дніпропетровської області. Це, зокрема, Івано-Франківськ, Луцьк і Полтава.

У перших двох регіонах замість хлору використовують сіль, з якої роблять оксидант для знезараження. А в Полтаві застосовують гіпохлорид у мінімальних дозах.

Регіони, які напряму чи опосередковано купували хлор у "Дніпроазоту", можуть вже зовсім скоро відчути труднощі з водопостачанням.



Які українські міста можуть залишитись без води через проблеми з рідким хлором: інфографіка

Згідно з інформацією місцевих водоканалів, запаси хлору вичерпаються в такі терміни:

Кропивницький – 19 липня;

Дніпро – 20 липня;

Запоріжжя – приблизно 20 липня;

Харків – 21 липня;

Вінниця – 27 липня;

Миколаїв – в кінці липня;

Житомир – 4-6 серпня;

Київ – через місяць;

Черкаси, Чернівці та Ужгород – у другій половині серпня;

Суми – у вересні.

Ситуація в інших обласних центрах не така критична: запасів хлору має вистачити до можливого вирішення проблеми.

Актор Олесь Федорченко потребує допомоги після жахливої ДТП

Український актор театру та кіно Олесь Федорченко, який відомий за роллю Мар'яна у популярному серіалі "Догори дригом", опинився у реанімації після ДТП і потребує допомоги.

Аварія сталась 15 липня на трасі Львів – Мукачево поблизу села Тухолька. Внаслідок зіткнення актор Олесь Федорченко, який був за кермом мотоцикла, отримав важку політравму, від удару йому відірвало ногу.

Станом на ранок 18 липня стан актора залишався важким. Він перебуває без свідомості у реанімації 8-ї міської клінічної лікарні Львова на штучній вентиляції легенів.



Актор Олесь Федорченко відомий за роллю Мар'яна у серіалі "Догори дригом"

На клич здати кров Федорченові відгукнулось чимало небайдужих.

Тепер рідні та близькі та рідні актора просять про фінансову допомогу.

Реквізити карти дружини Олеся Федорченка: 5168 7554 2462 0785 – Шумейко Марія Григорівна