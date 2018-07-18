Главные новости 18 июля: отравление детей в лагере в Донетчине, конкурс в ГБР и проблемы с водой

Возросло количество госпитализированных детей и взрослых, в результате массового отравления в летнем лагере в Донецкой области. Конкурсная комиссия отобрала 27 кандидатов на руководящие должности Государственного бюро расследований. Из-за окончания запасов жидкого хлора значительная часть городов в Украине может остаться без воды. Такими были главные новости среды, 18 июля.

Массовое отравление в детском лагере на Донетчине

16 июля стало известно о плохом самочувствии после ужина примерно 60 детей в детском лагере "Ястребок", что в Святогорске Донецкой области.

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Утром 18 июля появилась информация, что в результате отравления в этом заведении госпитализировано 84 человека, из них 68 детей.



Днем в среду исполняющая обязанностей министра здравоохранения Ульяна Супрун сообщила, что число пострадавших возросло до 91 человека, большинство из которых – дети.



Руководительница МОЗ анонсировала, что после массового отравления в лагере на Донетчине Госпотребслужба теперь будет чаще проверять летние детские лагеря.



Супрун также сказала, что возможной причиной отравления в лагере "Ястребок" мог стать сальмонеллез.

Шесть человек работает в пищеблоке, из них четверо взрослых заболело и еще другие взрослые, которые там работают, но большинство – это дети. Сейчас получается, что это инфекция сальмонеллез, но завтра утром должны быть результаты анализов,

– рассказала Супрун.

По ее словам, большинство детей находится в состоянии средней тяжести. Также она добавила, что такие случаи встречаются довольно часто летом.



В лагере "Ястребок" в Донецкой области отравились уже более 90 человек

Комиссия выбрала служащих на руководящие должности в ГБР

Конкурсная комиссия отобрала 27 кандидатов на руководящие должности Государственного бюро расследований.



Однако окончательное решение о назначении отобранных лиц на должности еще должен принять директор Бюро Роман Труба после проведения относительно победителей специальной проверки.

Полный список с именами и фамилиями всех отобранных кандидатов доступен по ссылке.

Что такое ГБР?Государственное бюро расследований будет заниматься расследованием преступлений, которые сейчас подследствены прокуратуре, а именно – преступлений, совершенных высшими должностными лицами, государственными служащими, судьями и работниками правоохранительных органов, кроме случаев, когда эти преступления отнесены к подследственности детективов Национального антикоррупционного бюро и военных преступлений. Закон о ГБР был принят 12 ноября 2015.



На неруководящие должности в ГБР проводят конкурс внутренние комиссии ГБР. Вместе с тем в конкурс по руководящим должностям ГБР не имеет права вмешиваться. Внешняя комиссия сформирована по квотам Президента Украины, Кабинета министров и Верховной Рады.

Пол-Украины может остаться без воды

Из-за окончания запасов жидкого хлора значительная часть городов в Украине может остаться без воды.

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Водоканалы не должны поставлять не обеззараженную воду.



Предприятие "Днепроазот", которое является единственным производителем жидкого хлора в Украине, прекратило работу.



Однако есть города, которые не используют хлор из Днепропетровской области. Это, в частности, Ивано-Франковск, Луцк и Полтава.



В первых двух регионах вместо хлора используют соль, из которой делают оксидант для обеззараживания. А в Полтаве применяют гипохлорит в минимальных дозах.



Регионы, которые напрямую или косвенно покупали хлор у "Днепроазота", могут уже совсем скоро почувствовать трудности с водоснабжением.



Какие украинские города могут остаться без воды из-за проблем с жидким хлором: инфографика



Согласно информации местных водоканалов, запасы хлора иссякнут в следующие сроки:

Кропивницкий – 19 июля;

Днепр – 20 июля;

Запорожье – приблизительно 20 июля;

Харьков – 21 июля;

Винница – 27 июля;

Николаев – в конце июля;

Житомир – 4-6 августа;

Киев – через месяц;

Черкасмы, Черновцы и Ужгород – во второй половине августа;

Сумы – в сентябре.

Ситуация в других областных центрах не так критична: запасов хлора должно хватить до возможного решения проблемы.

Актер Олесь Федорченко нуждается в помощи после жуткого ДТП

Украинский актер театра и кино Олесь Федорченко, который известен по роли Марьяна в популярном сериале "Вверх тормашками", оказался в реанимации после ДТП и нуждается в помощи.



Авария произошла 15 июля на трассе Львов – Мукачево близ села Тухолька. В результате столкновения актер Олесь Федорченко, который был за рулем мотоцикла, получил тяжелую политравму, от удара ему оторвало ногу.



По состоянию на утро 18 июля состояние актера оставалось тяжелым. Он находится без сознания в реанимации 8-й городской клинической больницы Львова на искусственной вентиляции легких.



Актер Олесь Федорченко известный по роли Марьяна в сериале "Вверх тормашками"



На призыв сдать кровь Федорченко откликнулось немало неравнодушных.



Теперь родные и близкие и родные актера просят о финансовой помощи.



Реквизиты карты жены Олеся Федорченко: 5168 7554 2462 0785 – Шумейко Мария Григорьевна