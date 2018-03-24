Головні новини 24 березня: Савченко у СІЗО, пожежа на Львівщині, Періс Хілтон їде в Україну

Нардепа Надію Савченко, яку до 20 травня суд залишив у СІЗО, відвідали представники омбудсмена. У місті Хирові на Львівщині сталась масштабна пожежа на території колишньої військової частини. А світська левиця Періс Хілтон їде в Україну. Такими були головні новини в Україні та світі у суботу, 24 березня.

Савченко у СІЗО

Народний депутат Надія Савченко, якій суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, оголосила голодування у СІЗО.

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24 березня у слідчому ізоляторі її відвідали Представники Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Савченко розповіла їм, що востаннє їла ввечері 23 березня, проте жодних скарг на свій стан здоров'я поки немає.

В омбудсмена кажуть, що її прохання про гарячу воду та душ задоволено.

Водночас Савченко пожалілась, що у камері, в якій її утримують, затоновані вікна та ведеться відеоспостереження.

У Мін'юсті запевнили, що у разі проблем зі здоров'ям під час перебування Савченко у СІЗО, їй нададуть необхідну медичну допомогу.





Надія Савченко провела першу ніч у СІЗО

На Львівщині горіла колишня військова частина

У місті Хирові на Львівщині у будівлі колишньої військової частини сталась масштабна пожежа.

Горіла територія колишнього колегіуму єзуїтів із каплицею, де у радянські часи розміщувалася військова частина.

Впродовж останніх кількох років там діяв готель.

Вогонь охопив дах будівлі. Очевидці публікували моторошні фото та відео з місця пожежі.

Без коментарів ... Допис, поширений Iruna Svavolia (@i_svavolia) 24 Бер 2018 р. о 7:58 PDT

Вигорів повністю третій поверх будівлі, а згодом полум'я поширилось і на нижні поверхи.

Стовп диму було видно і далеко від міста, яке розташоване за лічені кілометри від кордону з Польщею.

Дивіться відео пожежі у колишній військовій частині в Хирові:

Періс Хілтон їде в Україну

Всесвітньо відома світська левиця, акторка та модель Періс Хілтон разом із нареченим українського походження Крісом Зілкою їде в Україну.

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Спадкоємиця мережі готелів візьме участь в офіційному відкритті після реконструкції "Гранд Готелю" у Львові, яке відбудеться 31 березня.

Цю інформацію підтвердив власник готелю, відомий у Львові бізнесмен Григорій Козловський.

Модель перебуватиме в Україні впродовж кількох днів разом зі своїм нареченим голлівудським актором Крісом Зілкою, дідусь якого був українцем.





Періс Хілтон їде в Україну з нареченим українського походження