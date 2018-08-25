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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Головні новини 25 серпня: анонс звільнення Сенцова, п’яний екс-посол та затримання Навального

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Головні новини 25 серпня в Україні та світі
Головні новини 25 серпня в Україні та світі / Колаж 24 канал

Український політик Віктор Медведчук запевнив, що політв’язень Олег Сенцов обов’язково вийде на волю. Поліція зупинила автомобіль, яким керував п’яний екс-посол України у США Олександр Моцик. У Москві затримали російського опозиціонера Олексія Навального. Такими були головні новини 25 серпня в Україні та світі.

Звільнення Сенцова

Лідер проросійської організації "Український вибір" і кум президента Росії Віктор Медведчук заявив, що український режисер, політв'язень Олег Сенцов повернеться додому. При цьому Медведчук не вказав деталей та конкретних термінів.

Не треба розписуватися за нього (Сенцова), чи писатиме він клопотання про помилування. А що такого страшного, якби він його написав, і ми знали точно, що якщо він його напише, то ми зуміємо домовитися з Росією, щоб його звільнили? У чому страх? Нам що, шашечки чи їхати?,
– сказав Медведчук.

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На уточнювальне запитання ведучого, чи приїде Сенцов додому, політик відповів: "Звичайно, приїде".

Звільнення Сенцов
Сенцов повернеться додому, запевнив Медведчук

Водночас Медведчук заявив, що в переговорах про звільнення українського режисера зроблена пауза.

"Можу сказати, що я не знаю, хто веде сьогодні переговори щодо Сенцова, мною вони велися кілька місяців тому. І були різні варіанти, які були предметом обговорення. Те, що відбувається сьогодні – я бачу, що ці переговори не ведуться. Що пішло не так? Ось про це поки що краще не говорити", – розповів політик.

П’яний екс-посол України у США

У ніч на 25 серпня у Києві поліція зупинили автомобіль, яким керував нетверезий колишній посол України у США Олександр Моцик. Авто дипломата зупинили через порушення правил дорожнього руху. Зокрема, машина їхала по колу проти руху на площі Шевченка.

За даними поліції, у Моцика були явні ознаки алкогольного сп'яніння, проте сам порушник на камеру заперечував, що вживав алкоголь.

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Екс-послу запропонували пройти тест на драгері або поїхати на медичний огляд, але у відповідь патрульні отримали відмову. Тож поліцейські склали на дипломата адмінпротокол та викликали йому таксі, а автомобіль евакуювали на штрафмайданчик.

Дивіться відео, як у Києві зупинили авто п'яного екс-посла України у США Моцика:

Зазначимо, що Моцик перед цим інцидентом був присутнім на урочистому прийомі Президента України Петра Порошенка в Маріїнському палаці. Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко опублікувала у своєму Facebook фото з колегами, у компанії яких можна помітити й Моцика.

На прийомі Порошенка також можна було побачити лідерів кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва та Ахтема Чийгоза, представницю президента у ВР Ірину Луценко, чинного посла України у США Валерія Чалого, главу МВС Арсена Авакова та інших.

Екс-посол США в Україні на прийомц президента
Одне з фото з прийому Порошенка, на якому був Моцик

Затримання Навального

25 серпня у Москві правоохоронці затримали російського опозиційного політика Олексія Навального біля під'їзду його будинку та відвезли його у відділ внутрішніх справ "Даниловський". Причини затримання спершу не були відомі.

Варто наголосити, що під час затримання опозиціонера силовики, ймовірно, зламали йому мізинець лівої руки. Із підозрою на перелом Навального доставили до лікарні.

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Згодом прес-секретар опозиціонера Кіра Ярмиш сповістило, що приводом для затримання Навального став нібито складений на опозиціонера протокол за мітинг "Страйк виборців", проведений у січні перед виборами президента РФ.

Навальний затримання Росія Москва ОМОН
У Росії вкотре затримали Навального, щоб завадити йому провести акцію протесту

Також відомо, що 27 серпня може відбутися суд над Навальним.

Я ще раз акцентую увагу: Навального, який їхав до сім'ї за місто, в шортах і в тапочках затримували п'ятеро ОМОНівців. І все це під приводом протоколу за мітинг 28 січня. Тільки, щоб перешкодити йому перед 9 вересня. Ви можете уявити більших боягузів, ніж ця влада?,
– написала Ярмиш.

Зазначимо, що на 9 вересня Навальний планував провести загальноросійську акцію проти підвищення пенсійного віку.

Новини від Ryanair

З листопада 2018 року авіакомпанія Ryanair обмежить кількість ручної поклажі на борту своїх літаків. Так, після 1 листопада пасажири, які братимуть з собою великий предмет ручної поклажі з габаритами 55х40х20 сантиметрів і вагою до 10 кілограмів, зможуть це зробити, сплативши послугу пріоритетної посадки вартістю 6 євро (поклажу можна взяти в салон) або багажний збір 8 євро (предмет поклажі здається в багаж) під час бронювання квитка.

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Вартість збільшується до 8 і 10 євро відповідно, якщо послуги оплачуються після покупки квитка.

Пасажири, які не платитимуть за пріоритетну посадку, матимуть можливість провозити безкоштовно тільки один невеликий предмет ручної поклажі.

Більше про нововведення з перевезенням ручної поклажі в Ryanair читайте за посиланням.

Ryanair ручна поклажа
Нові правила перевезення ручної поклажі в Ryanair

Теги: Поліція Новини України Новини політики Новини Росії Ryanair авіація Олексій Навальний Алкоголь Новини Києва Віктор Медведчук Українці в полоні РФ Олег Сенцов
Джерело: 24 Канал
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