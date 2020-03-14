Головні новини 14 березня: День добровольця, евакуація українців з Італії та Словенії

В Україні відзначили День добровольця. Українців евакуюють з Італії та Словенії через коронавірус. Україна тимчасово зупиняє залізничне сполучення з Польщею. Такими були головні новини 14 березня.

Найважливіші новини в Україні та світі за сьогодні, 14 березня:

День добровольця

14 березня відзначають День українського добровольця. Цього дня у 2014 році перші 500 бійців-добровольців "Самооборони Майдану" прибули на полігон у Нові Петрівці, щоб сформувати перший добровольчий батальйон для захисту України на Донбасі.

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У Києві ветерани війни вийшли на марш, аби підтримати тих, хто продовжує захищати Україну від російської агресії.

Загалом участь у марші взяли близько 5000 людей. Спершу вони сформували колони та вирушили маршем патріотів через Майдан Незалежності, вулицю Грушевського, вулицю Шовковичну та вулицю Банкову, а тоді спустилися до алеї Героїв Небесної Сотні.

Участь у заході брали ветерани АТО, добровольці, учасники бойових дій та громадські організації.

Дивіться фото: як відбувався марш з нагоди Дня добровольця / Фото 24 каналу (Людмила Кушнір)

Згодом учасники маршу прийшли до будівлі Офісу Президента, де відбувся мітинг за участю кількох тисяч людей. Мітингувальники виступили з критикою певних ініціатив чинної влади, зокрема в рамках переговорного процесу в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

Одним з останніх пунктів маршу було посольство Росії в Україні, куди добровольці прийшли з фаєрами.

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Рішення про відзначення Дня українського добровольця ухвалила Верховна Рада у 2017 році. У це свято вшановують мужність та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

Евакуація українців

Уряд прийняв рішення про евакуацію українців з Італії на позачерговому засіданні.

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Україна планує евакуювати своїх громадян з італійського міста Тревізо у регіоні Венето 15 березня. Ще один спеціальний рейс відправлять до Словенії. Українці прилетять до Борисполя у другій половині дня.

Італія найбільше потерпає від коронавірусу у Європі. Станом на 14 березня заразилися 17 тисяч 660 людей, померли – 1 тисяча 266.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій на брифінгу заявив, що подібні заходи будуть здійснювати регулярно. На борту, який летітиме з Італїі, ще є 100 зайвих місць. Консули вже роблять оголошення в Північній Італії для всіх, хто хоче евакуюватися цим рейсом.

Окрім того, 14 березня Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про закриття КПП на 2 тижні для іноземців. Водночас усі громадяни України, які зараз перебувають за кордноном, зможуть повернутися в Україну. Але, якщо прибуватимуть з тих країн, де вирує коронавірус, їх відправлятимуть на обсервацію.

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Україна зупиняє залізничне сполучення з Польщею

Укрзалізниця у ніч на 15 березня тимчасово зупиняє курсування пасажирських поїздів з України до Польщі і навпаки з метою запобігання поширенню коронавірусу.

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Останні поїзди з Польщі здійснять рейси 14 березня. В Україну прибуде потяг Інтерсіті+ з Перемишля і нічний поїзд з Варшави. З України ж вранці 14 березня до Перемишля відправилися два поїзди Інтерсіті+.

Між Україною та Польщею досі курсували такі поїзди:

два швидкісних потяги № 705/716 та 715/706 Київ – Перемишль;

поїзди № 67 Київ – Варшава, № 51 Львів – Вроцлав;

безпересадкові вагони Київ – Вроцлав.

На період тимчасового зупинення пасажирського сполучення із Польщею поїзди Інтерсіті курсуватимуть до Львова.

Повернути гроші за придбані квитки можна в усіх квиткових касах Укрзалізниці або ж на сайті booking.uz.gov.ua чи у мобільному додатку.

Зауважимо, що з 17 березня в Україні також повністю обмежать авіасполучення. Українцям доведеться повертатися додому за допомогою наземного та морського сполучення.



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