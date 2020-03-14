20:55
14 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Піраміда потреб Путіноу. Життя росіян "обнулиться"
      Вєсті Кремля
      15:20, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Гончарук і Рябошапка стали здобиччю. Схема розкрадання Гутцайта
      Вєсті.UA
      17:41, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ

      Головні новини 14 березня: День добровольця, евакуація українців з Італії та Словенії

      -
      Головні новини 14 березня / колаж 24 каналу

      В Україні відзначили День добровольця. Українців евакуюють з Італії та Словенії через коронавірус. Україна тимчасово зупиняє залізничне сполучення з Польщею. Такими були головні новини 14 березня.

      Найважливіші новини в Україні та світі за сьогодні, 14 березня:

      День добровольця

      14 березня відзначають День українського добровольця. Цього дня у 2014 році перші 500 бійців-добровольців "Самооборони Майдану" прибули на полігон у Нові Петрівці, щоб сформувати перший добровольчий батальйон для захисту України на Донбасі.

      Зверніть увагу Як добровольчий рух змінив Україну: пояснення учасника бойових дій

      У Києві ветерани війни вийшли на марш, аби підтримати тих, хто продовжує захищати Україну від російської агресії.

      Загалом участь у марші взяли близько 5000 людей. Спершу вони сформували колони та вирушили маршем патріотів через Майдан Незалежності, вулицю Грушевського, вулицю Шовковичну та вулицю Банкову, а тоді спустилися до алеї Героїв Небесної Сотні.

      Участь у заході брали ветерани АТО, добровольці, учасники бойових дій та громадські організації.

      Дивіться фото: як відбувався марш з нагоди Дня добровольця / Фото 24 каналу (Людмила Кушнір)

      Згодом учасники маршу прийшли до будівлі Офісу Президента, де відбувся мітинг за участю кількох тисяч людей. Мітингувальники виступили з критикою певних ініціатив чинної влади, зокрема в рамках переговорного процесу в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі.

      Одним з останніх пунктів маршу було посольство Росії в Україні, куди добровольці прийшли з фаєрами.

      До речі Зеленський привітав добровольців та закликав створити Меморіал українських героїв

      Рішення про відзначення Дня українського добровольця ухвалила Верховна Рада у 2017 році. У це свято вшановують мужність та героїзму захисників незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.

      Евакуація українців

      Уряд прийняв рішення про евакуацію українців з Італії на позачерговому засіданні. 

      Зверніть увагу Аваков розповів, що незабаром обмеження через коронавірус будуть жорсткішими

      Україна планує евакуювати своїх громадян з італійського міста Тревізо у регіоні Венето 15 березня. Ще один спеціальний рейс відправлять до Словенії. Українці прилетять до Борисполя у другій половині дня.

      Італія найбільше потерпає від коронавірусу у Європі. Станом на 14 березня заразилися 17 тисяч 660 людей, померли – 1 тисяча 266.

      Міністр інфраструктури Владислав Криклій на брифінгу заявив, що подібні заходи будуть здійснювати регулярно. На борту, який летітиме з Італїі, ще є 100 зайвих місць. Консули вже роблять оголошення в Північній Італії для всіх, хто хоче евакуюватися цим рейсом.

      Окрім того, 14 березня Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про закриття КПП на 2 тижні для іноземців. Водночас усі громадяни України, які зараз перебувають за кордноном, зможуть повернутися в Україну. Але, якщо прибуватимуть з тих країн, де вирує коронавірус, їх відправлятимуть на обсервацію.

      На жаль На коронавірус захворів український дипломат: що відомо

      Як вберегтися від коронавірусу: дивіться відео

      Україна зупиняє залізничне сполучення з Польщею

      Укрзалізниця у ніч на 15 березня тимчасово зупиняє курсування пасажирських поїздів з України до Польщі і навпаки з метою запобігання поширенню коронавірусу.

      До теми Чи призведуть обмеження на кордоні до колапсу: пояснення Держприкордонслужби

      Останні поїзди з Польщі здійснять рейси 14 березня. В Україну прибуде потяг Інтерсіті+ з Перемишля і нічний поїзд з Варшави. З України ж вранці 14 березня до Перемишля відправилися два поїзди Інтерсіті+.

      Між Україною та Польщею досі курсували такі поїзди:

      • два швидкісних потяги № 705/716 та 715/706 Київ – Перемишль;
      • поїзди № 67 Київ – Варшава, № 51 Львів – Вроцлав;
      • безпересадкові вагони Київ – Вроцлав.

      На період тимчасового зупинення пасажирського сполучення із Польщею поїзди Інтерсіті курсуватимуть до Львова.

      Повернути гроші за придбані квитки можна в усіх квиткових касах Укрзалізниці або ж на сайті booking.uz.gov.ua чи у мобільному додатку.

      Зауважимо, що з 17 березня в Україні також повністю обмежать авіасполучення. Українцям доведеться повертатися додому за допомогою наземного та морського сполучення.

      коронавірус як не заразитися
      Як вберегтися від коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

      Коронавірус: симптоми у людей, профілактика та як намагаються лікувати Covid-2019
      сьогодні
      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Коронавірус Covid-19 Укрзалізниця Новини Польщі Словенія Коронавірус в Україні Новини Києва Добровольці Новини України Публікації
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 20:55 Головні новини 14 березня: День добровольця, евакуація українців з Італії та Словенії
      Анастасія Зазуляк
      сьогодні , 19:37 Коронавірус: симптоми у людей, профілактика та як намагаються лікувати Covid-2019
      Анастасія Кушпіт
      сьогодні , 19:00 Позачасова "Толока". Чому фільм обов'язковий до перегляду
      Єлизавета Герасимюк
      сьогодні , 17:17 Пандемія коронавірусу: поради для тих, хто повернуся з-за кордону
      Анастасія Кушпіт
      сьогодні , 17:08 Обіцянки-цяцянки: що таке популізм і чи є від нього ліки
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук