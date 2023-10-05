Європі потрібна єдність, а Україні – щит: Зеленський виступив на саміті у Гранаді

Володимир Зеленський в Іспанії ще раз наголосив на важливості об'єднання перед обличчям російської агресії. Він додав, що Україну чекатиме важка зима, тому нам потрібно більше захисту.

Важливий меседж, який президент України оголосив на пресконференції перед журналістами у Гранаді, Іспанія – передає 24 Канал. Варто додати, що під час цього ж виступу Зеленський відреагував на події в США щодо підтримки України.

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Виступ Зеленського

Володимир Зеленський на виступі перед журналістами в іспанській Гранаді наголосив, що наразі важливо зберігати єдність у Європі. Він стверджує, що мова йде не лише про членів Європейського Союзу, а й про решту країн. Це найбільший виклик, що стоїть перед нами – особливо на фоні атак дезінформацією та фейками.

Однак, на жаль, це не єдина небезпека, яку несе за собою Росія. Саме тому Україна потребує захисту від російського свавілля. Особливо небезпека посилиться під час холодів.

Для України важливо мати захисний щит взимку. Тому що взимку ми матимемо багато атак різними видами російських ракет, включаючи й іранські дрони,

– наголосив Зеленський.

Раніше президент наголошував, що посилення ППО є основою для нових домовленостей з партнерами.

Президент в Іспанії : що відомо

5 жовтня Володимир Зеленський прибув до Гранади на саміт Європейської політичної спільноти. Він заявив, що метою зустрічі буде робота у спільних форматах, а також важливі двосторонні зустрічі.

Президент наголосив, що наразі йде робота над посиленням наявної в Європі архітектури безпеки – зокрема регіональної. Україна має що запропонувати союзникам.

У рамках візиту президент України зустрівся з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Лідери обговорили новий пакет оборонної підтримки, який містить додаткові засоби ППО, артилерію та антидронові системи. Також темою розмови було надання Україні енергетичного обладнання перед зимовим періодом і робота й захист зернового коридору.