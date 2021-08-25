Головний дипломат Австрії відмовився відвідати окупований Крим на запрошення Лаврова

Міністр закордонних справ Росії запросив свого австрійського колегу відвідати тимчасово окупований Крим. Однак той відкинув запрошення росіянина.

Австрієць поїде лише у Москву

Сергій Лавров запросив Олександра Шалленберга до Криму під час особистої зустрічі. Однак австрійський міністр закордонних справ заявив, що немає наміру відправляти делегацію на півострів.

До теми Не можуть заспокоїтись: у Росії назвали Кримську платформу "русофобською акцією"

Наразі у нас немає ні бажання, ні наміру направити делегацію в Крим. Як я вже зазначив, це частина того пакету розбіжностей, де у нас дуже чітка лінія,

– відповів Шалленберг.

Він додав, що "із задоволенням поїде в Москву при найближчій можливості".

Австрійський міністр зробив таку заяву після того, як Лавров заявив, що Росія згодна допустити міжнародні делегації на півострів, але не через українські КПВВ. Лише літаком до Сімферополя або через Керченський міст.

Зауважимо, партнери України не можуть їхати в Крим з території Росії, адже це означатиме, що вони визнають окупацію півострова Росією.

Як Лавров відреагував на відмову

Очільник МЗС Росії звинуватив Шалленберга в тому, що він "немає бажання дізнатися, що ж насправді відбувається в Криму".