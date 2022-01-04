Головний комунікаційник МВС часів Авакова Шевченко пішов у відставку

Спікер Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко пішов у відставку. Він був директором департаменту комунікації відомства 6 років.

Шевченко сам повідомив про своє звільнення з посади речника ВМС України у мережі. Він також перелічив, що вважає своїми досягненнями на посту.

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Артем Шевченко звільнився з посади спікера МВС

У перший робочий день нового 2022 року повідомляю, що закінчив державну службу на посаді директора департаменту комунікацій МВС України,

– написав Шевченко.

Він подякував всім за 6,5 року співпраці, особливо Арсену Авакову – "за шанс долучитися і зробити внесок у комунікацію потрібних, необхідних і безальтернативних реформ і перетворень у правоохоронній сфері".

Шевченко зазначив, що були і помилки, але здобутків, на його думку, більше. "Зміцнено ефективну робочу комунікаційну систему всіх органів системи. Головне тепер її розвинути й не занапастити", – додав вже ексречник відомства.

До свого особистого доробку він відніс:

тижневий тележурнал "Поліцейська хвиля" на espreso.tv;

2 документальні фільми – "Слов'янськ. Початок війни" на телеканал ICTV, який став найкращим в експертному рейтингу "Знято в Україні", а також "Позивний Італієць" українською та англійською мовами – про драматичну долю Віталія Марківа.

2 книги "Добробати" у співавторстві та "Слов'янськ. Початок війни";

документальний фільм "Маріуполь – місто нескорених", який наразі у роботі.

Артем Шевченко: що відомо про ексречника МВС

Шевченко став директором департаменту комунікацій МВС у червні 2015 року.

Раніше він працював журналістом на кількох українських телеканалах. Був і шеф-редактором, і ведучим новин, а також вів програму журналістських розслідувань. Останнім часом працював на "Еспресо".

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Уривок з допису Артема Шевченка:

У перший робочий день нового 2022 року повідомляю, що закінчив державну службу на посаді директора департаменту комунікацій МВС України.

Дякую всім за 6,5 років співпраці, а надто ж – Арсен Аваков за шанс долучитися і зробити внесок у комунікацію потрібних, необхідних і безальтернативних реформ і перетворень у правоохоронній сфері. Були звісно і помилки, але здобутків більше. Зміцнено ефективну робочу комунікаційну систему всіх органів системи. Головне тепер її розвинути і не занапастити.