Головний муфтій України став капеланом мусульман з оборони Києва

Відколи почалось вторгнення Росії в Україну, шейх Саїд Ісмагілов, голова Духовного управління мусульман України "Умма", змінив релігійне вбрання на військову форму. Тепер він капелан мусульманів тероборони Києва.

Спершу муфтій хотів бути звичайним бійцем у теробороні. Але, коли впізнали, хто він, то зробили імамом-капеланом.

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Зранку 24 лютого я був удома, спав. Прокинувся дуже рано від вибухів. Я жив – уже не можу сказати, що живу – на території Київщини, яка зараз є тимчасово окупованою,

– розповів муфтій.

До переїзду на Київщину він жив у Донецьку, який також окупували.



Муфтій та оборонці Києва / Фото зі сторінки Рефата Чубарова у фейсбуці

"Тому мені вже двічі доводиться виїжджати з дому, бо туди приходять москалі "визволяти", – каже він.

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