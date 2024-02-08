Який напрямок є пріоритетним для російської армії на фронті: розвідка Британії розповіла
Джерело:Ministry of Defence
Окупаційні війська продовжують намагатися захопити українські території. Розвідка Британії окреслила поточну головну ціль росіян на фронті.
Авдіївка залишається основним напрямом для Росії на фронті. Про це мовиться у новому звіті Міністерства оборони Великої Британії.
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Росіяни продовжують атаки
У зведенні британської розвідки зазначається, що протягом останніх двох тижнів російські війська перекинули додаткові сили в сектор Авдіївки, посиливши тиск на українські позиції навколо міста.
Водночас Збройні Сили України продовжують контратакувати ворога, аби забезпечити збереження основного маршруту постачання.
Росія майже, напевно, продовжить наступальний тиск у цьому районі протягом наступних кількох тижнів, активно використовуючи тактичну авіацію для підтримки своїх зусиль,
– йдеться в повідомленні Міноборони Британії.
За даними британської розвідки, за останні чотири тижні за українськими позиціями в Авдіївці з тактичної авіації було випущено близько 600 керованих боєприпасів.
Зокрема, 5 лютого 2024 року російські літаки збільшили кількість ударів керованими авіаційними боєприпасами з 30 до 50 на день, що на 66% більше, ніж за останні два тижні.
Втім, російські літаки змушені запускати боєприпаси з далекої відстані, знижуючи їх точність через загрозу з боку української ППО, що зберігається, йдеться в повідомленні.
Ситуація на Авдіївському напрямку: останні новини
- 7 лютого в операційній зоні ОСУВ "Таврія" воїни одного з механізованих підрозділів знищили російський ударний вертоліт Ка-52. Ворожий "Алігатор" з екіпажем був уражений із ПЗРК та удобрив ґрунт на Авдіївському напрямку.
- Водночас за останню добу українські захисники відбили 27 атак в районах Новобахмутівки та Авдіївки, а також стримують спроби ворога оточити місто. Наразі відомо, що на Авдіївському напрямку росіяни намагаються наступати, вони використовують техніку та вогневі засоби.
- Вйськовий експерт Владислав Селезньов зазначив, що саме в районі Авдіївки ворог зосередив головні зусилля. Окупанти відчувають, що українській армії дедалі складніше утримувати визначені рубежі та позиції.
- Крім того, військовий експерт Олег Жданов розповів, що в Авдіївці окупанти намагаються продавити оборону українського війська. В попередні декілька діб, за словами Жданова, росіяни мали частковий успіх та просунулись на кілька сотень метрів.