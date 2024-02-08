Який напрямок є пріоритетним для російської армії на фронті: розвідка Британії розповіла

Окупаційні війська продовжують намагатися захопити українські території. Розвідка Британії окреслила поточну головну ціль росіян на фронті.

Авдіївка залишається основним напрямом для Росії на фронті. Про це мовиться у новому звіті Міністерства оборони Великої Британії.

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Росіяни продовжують атаки

У зведенні британської розвідки зазначається, що протягом останніх двох тижнів російські війська перекинули додаткові сили в сектор Авдіївки, посиливши тиск на українські позиції навколо міста.

Водночас Збройні Сили України продовжують контратакувати ворога, аби забезпечити збереження основного маршруту постачання.

Росія майже, напевно, продовжить наступальний тиск у цьому районі протягом наступних кількох тижнів, активно використовуючи тактичну авіацію для підтримки своїх зусиль,

– йдеться в повідомленні Міноборони Британії.

За даними британської розвідки, за останні чотири тижні за українськими позиціями в Авдіївці з тактичної авіації було випущено близько 600 керованих боєприпасів.

Зокрема, 5 лютого 2024 року російські літаки збільшили кількість ударів керованими авіаційними боєприпасами з 30 до 50 на день, що на 66% більше, ніж за останні два тижні.

Втім, російські літаки змушені запускати боєприпаси з далекої відстані, знижуючи їх точність через загрозу з боку української ППО, що зберігається, йдеться в повідомленні.

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