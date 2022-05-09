Головний прикордонник України привітав Росію з "дном мракобєсія"
Джерело:фейсбук Сергія Дейнеко
Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко відзначив, що в Росії знову "психоз побєдобєсія". Таким чином він прокоментував парад до 9 травня.
Прикордонник констатував, що сьогодні в Росії намотують георгіївські стрічки, де тільки можливо. Вже розмальовують й нові символи агресії.
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Дейнеко додав, що лунають стандартні фрази: "дєди воєвалі" і "можем повторіть". Агресор продовжує замовчувати внесок інших в перемогу над нацизмом, як і свою причетність до розв'язання найкривавішої війни.
"Друга армія" стала посміховиськом
Глава прикордонників зауважив, що це парад військових з нелюдським обличчям. Вони здатні лише воювати з мирним населенням та красти мікрохвильовки.
Цього року для масштабності свята агресору не вистачило перемог і гостей. Однак Росія стала автором нової ідеології – рашизму, що гірший навіть за нацизм. Дейнеко додав, що Росія свідомо поклала щонайменше 25 тисяч своїх солдат та знищила тисячі одиниць техніки, аби спробувати продемонструвати надуману надвеличність.
Натомість "друга армія у світі" стала посміховиськом для всієї планети,
– відзначив прикордонник.
З "дном мракобєсія"
Насамкінець Дейнеко привітав Росію з "дном мракобєсія". Він також запропонував Путіну виписати своїм загарбникам нові медалі. Наприклад, за "звільнення лівої ноги" чи "денацифікацію світлофора".
Медалі Путіна / Фото Сергій Дейнека
Він наголосив, що упокорити Україну у них не вийде. Українські захисники продовжать нищити кожного загарбника.
"Україна – вільна, незалежна та демократична країна. Нашу історію мокшанським болотам не відняти", – підсумував прикордонник.
Російський танк / Фото Олександра Грехова
Як в Москві пройшов парад
Росія стягнула залишки своєї техніки вранці 9 травня на "парад". Щоправда, цього року обійшлось без авіації. Ймовірно, нема що показувати через втрати в Україні.
У МЗС наголосили, що на парад Росія вивела ґвалтівників та мародерів. До речі, Путін на параді не оголосив офіційно війну та мобілізацію у Росії, як припускали раніше.
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