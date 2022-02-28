Головний урок – любіть Україну: боєць залишив зворушливий напис на дошці школи

Один з українських військових залишив зворушливий напис на дошці школи під час передислокування. На ній він написав, яким має бути головний урок для кожного.

Українців не здолати. І в цьому ми переконуємося щодня, коли бачимо, як наші доблесні військові захищають країну. Вони не лише знищують ворога, а й зворушують своїми вчинками.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Український боєць залишив зворушливий напис на дошці школи

На світлині, яку опублікували у мережі, можна побачити українського військового у класі школи. На дошці він написав чи не найважливіший урок для кожного – "Люби Україну".

Відомо, що це один із бійців-прикордонників, які зараз стримують просування ворога. Напис він залишив під час передислокації, коли наші хлопці тимчасово розташувалися у приміщенні початкової школи.

Нехай після завершення бойових дій цей напис стане головним дороговказом для маленьких українців і україночок, які повернуться за свої парти. І щоб вони більше ніколи не знали війни,

– йдеться у публікації.

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.