У Черкасах розпочали процедуру звільнення головного військкома області
18 серпня 2023, 16:53Читать новость на русском
Джерело:Центр черкаських медіа
В Україні триває процес звільнення військкомів. Одним із перших посаду залишить головний військком Черкащини Олег Веретільник.
У Черкасах розпочався процес звільнення головного військкома області Олега Веретільника. Це підтвердила речниця Черкаського обласного ТЦК та СП.
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Відбувається процес здачі посади
За словами речниці, акт про звільнення Олега Веретільника вже є.
Речниця пояснила, що зараз відбувається процес здачі посади. Крісло головного військкома Черкаської області звільниться протягом наступного тижня. Хто займе цю посаду – поки невідомо.
Під час перевірок ТЦК порушень закону з боку Веретільника не зафіксували.
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