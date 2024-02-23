Сирський проводить аудит Сил оборони, – Арахамія

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський проводить аудит Сил оборони. За його результатами визначать "внутрішній резерв" української армії.

Про це заявив Давид Арахамія в ефірі "Теми з Мосейчук" за результатами зустрічі фракції з президентом. Також зазначив, що вже знайшли тисячі бійців, які не воювали.

Важливо Авдіївка – нова лінія оборони: Зеленський провів нову Ставку

Триває аудит Сил оборони

Голова фракції "Слуга народу" сказав, що під час аудиту вже виявили цілі підрозділи Сил оборони, які за два роки повномасштабної війни "жодного разу не були на фронті". Кількість таких військових обчислюється тисячами, заявив нардеп.

За словами Арахамії, вони вже отримали накази й готуються відправитися на фронт для підсилення чи підміни.

Вже умовно знайдено 8000 людей, які просто прикомандировані до Генерального штабу і не воювали… За результатами завершення аудиту, я вважаю, що цифра буде набагато більшою,

— наголосив народний депутат.

Дивіться також Дрони ефективніші за санкції: чи можуть удари по НПЗ змусити Росію припинити війну?

Скільки мобілізованих на фронті