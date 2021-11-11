Головному охоронцю Януковича повідомили про підозру
Джерело:ДБР
Правоохоронці повідомили про підозру головному охоронцю Віктора Януковича. Він у 2014 році разом з експрезидентом втік на територію Росії та досі не повернувся.
Слідчі Державного бюро розслідувань за погодженням з Офісом генпрокурора повідомили про підозру колишньому заступнику начальника управління державної охорони України – начальнику Служби безпеки Президента України.
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Охоронцю Януковича повідомили про підозру
Головного охоронця Януковича підозрюють у дезертирстві за попередньою змовою та незаконному переправленні людини через держкордон України.
Слідство з'ясувало, що на початку 2014 року генерал-майор перебував у відрядженні у Криму, де керував заходами щодо охорони експрезидента Януковича. Однак після завершення відрядження він не лише не повернувся до місця служби, а й виїхав за межі України.
В Офісі генпрокурора уточнили, що з метою переховування президента-втікача на території Росії, його охоронець теж перетнув державний кордон України.
Ексзаступник керівника управління державної охорони вибув на територію Росії й до теперішнього часу не повернувся,
– наголосив в Офісі генпрокурора.
Його дії дали можливість Віктору Януковичу з 2014 року переховуватись від органів досудового розслідування та суду.
Нові підозри та зміна старих для силовиків часів Януковича
- Днями декільком керівникам силових структур часів Януковича оголосили нові підозри щодо справ Майдану. Вони стосуються перевищення службових повноважень, умисних вбивств, заподіяння умисних тяжких тілесних ушкоджень, а також організації терористичного акту.
- Крім того, змінили підозри колишньому міністру оборони України, командувачу внутрішніх військ МВС, голові СБУ та його заступнику.