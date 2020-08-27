Новим очільником Одеської митниці з 26 серпня став 43-річний Денис Пудрик. Раніше він працював на 12 різних митницях. Також свого часу його люстрували, але потім поновили на роботі. Крім того, його пов’язують і "Батьківщиною" Юлії Тимошенко, і з керівником ОПУ Андрієм Єрмаком.

Що відомо про Дениса Пудрика

Народився він у Макїівці на Донеччині. Має три вищі освіти (менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, держуправлння, юриспруденція) і ступінь кандидата економічних наук. Про це пише "Громадське".

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Свою кар’єру в митних органах Пудрик почав ще в студентські роки – у 21-річному віці влаштувався інспектором у Донецький аеропорт. Відтоді аж до 2014 року встиг попрацювати в Донбаській, Маріупольській, Східній, Бердянській, Кримській, Чернігівській, Львівській і Луганській митницях. Крім того, більшість із них він очолював.

У травні 2014 року його звільнили з Кримської митниці. Оскільки він зробив це не за власним бажанням, то підпадав під дію закону про люстрацію. Це й стало підставою його люстрації в 2015-му – тоді чиновник очолював Кіровоградську митницю.

У 2019 році Пудрик оскаржив своє звільнення в Окружному адміністративному суді Києва. І не лише домігся поновлення на посаді, а й отримав майже 700 тисяч гривень компенсації за вимушений прогул.

Завдяки закону про люстрацію, під який я сам потрапляю та цього не приховую, було вимито професійні кадри з усіх структур. І, що важливо зазначити, заміну їм, за великим рахунком, так і не знайшли. Для чого це робиться? Для того, щоб з'явилася можливість розставити своїх, більш поступливих і лояльних,

– так він характеризував свого часу люстрацію як процес.

У червні 2020 року Денис Пудрик став заступником очільника Одеської митниці – дванадцятої в його кар’єрі. А у липні міністр фінансів Сергій Марченко погодив його кандидатуру на посаду виконувача обов’язків керівника. Влітку 2019-го Пудрик отримав посаду проректора у Державному університеті фіскальної служби України.

Витяги з декларації: чим він володіє

По одній квартирі в Києві та Криму (разом із земельною ділянкою та будинком).

Дві квартири в Донецьку і Туреччині.

Дачний будинок і земельна ділянка під Києвом.

Кімната в Кропивницькому.

Чотири автомобілі.

Чотири коштовні годинники (марки Corum, Zenith, Rolex, Breguet).

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Що пов’язує Пудрика з Тимошенко та Єрмаком

На позачергових виборах 2019 року він балотувався до парламенту від партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко під 55-им номером у списку. Більше того, на сайті Центральної виборчої комісії зазначено, що Пудрик є членом "Батьківщини". Проте чинний очільник Одеської митниці так і не пройшов до парламенту. Річ утім, що його місце було прохідним.

Цікаво, що різні сумнівні ресурси називають його кумом Тимошенко, однак підтверджень цьому не наводять. Водночас речниця політикині Марина Сорока цю інформацію не коментує. Також мовчить і пресслужба "Батьківщини" щодо того, чи досі Пудрик є членом цієї політичної партії.

Додамо, що дружина Пудрика — Наталія — мала дівоче прізвище Куніцина. Саме людина з таким ім’ям і прізвищем є донькою Сергія Куніцина — позаштатного радника голови Офісу президента Андрія Єрмака. Цю інформацію сам Куніцин уже підтвердив.

Щодо особи Сергія Куніцина, то він у 2014 – 2019 роках був депутатом Верховної Ради від "Блоку Петра Порошенка". А ще був позаштатним радником тодішнього президента України.

Політична діяльність Куніцина, судячи з його офіційної біографії, тривалий час була пов’язаною з Кримом: з 2006 по 2012 рік він був депутатом парламенту АРК і місяць у 2014-му встиг попрацювати постійним представником президента там.

Професійна діяльність Дениса Пудрика на митниці так само є пов’язаною з Кримом: Кримську митницю він очолював тричі: в 2010-11-му, 2012-13-му і 2013-14-му роках.

Реакція на призначення Пудрика

Колишній очільник Одеської облдержадміністрації, а нині керівник Національного комітету реформ Міхеїл Саакашвілі заявив, що призначення Пудрика головою Одеської митниці – це "типовий старий феодальний інститут годівниць, який не має нічого спільного з державними інтересами".

Скільки можна ходити по колу, пропонуючи одних й тих самих серед старих "професіоналів" і поглиблюючи корупційне коло. Скільки можна жерти власний національний організм і займатися самознищенням?

– заявив Саакашвілі.



Що каже Саакашвілі про призначення Пудрика / Скриншот фейсбук-допису

Журналіст Юрій Бутусов, зі свого боку, підтвердив, що Пудрик – "довірена особа Єрмака", якій віддали "митні ворота країни".

"Навряд чи президент Зеленський – не в курсі, хто призначив і кого саме призначили на найбільшу митницю, адже Саакашвілі передусім просив призначити на Одеську митницю його людей, як це було у 2015-му", – підкреслив він.

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Зауважимо, після того, як Пудрик очолив Одеську митницю, його дружина Наталія закрила свою -фейсбук-сторінку. На ній вона поширювала інтерв'ю, заяви та новини про свого чоловіка.