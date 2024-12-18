Голову КРАІЛ Івана Рудого затримали: його підозрюють у пособництві Росії, – джерела
Вранці 18 грудня з обшуками правоохоронці завітали Івана Рудого. Очільнику КРАІЛ інкримінують сприяння інтересам представників країни-агресорки.
Відомо, що працівники ДБР та Офісу генерального прокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого, передає 24 Канал із посиланням на джерела в правоохоронних органах.
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Івана Рудого затримали
Зазначається, що під час обшуку в посадовця знайшли чималу кількість речовини, схожої на наркотичну.
Як відомо, КРАІЛ, останнім часом опинилася під прицілом ЗМІ у зв’язку із роботою в Україні онлайн-казино, яке пов’язують із Росією. Так, казино Pin-Up підозрюють у пособництві Росії, відмиванні російських грошей і співпраці з підсанкційними суб'єктами в Україні.
Раніше Печерський районний суд задовольнив клопотання ДБР про арешт 2,6 мільярда гривень онлайн-казино Pin-Up. Кошти вже спрямовані на підтримку ЗСУ, конвертовані у військові облігації Національним агентством з розшуку та менеджменту активів.
До слова, Верховна Рада України 4 грудня ухвалила закон про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей до 1 квітня 2025 року. До цього часу має бути створено новий уповноважений орган для контролю грального ринку, а також визначено міністерство для формування політики в цій сфері.
Закон передбачає обмеження на рекламу азартних ігор, забороняються ліцензії для компаній з податковими боргами, і встановлюються ліміти на витрати та час гри.
Що не так із КРАІЛ
- Верховна Рада легалізувала азартні ігри у 2020 році. Наглядати за законністю в індустрії Кабмін уповноважив новий орган – Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).
- Уряд фактично призначив склад Комісії на власний розсуд без обговорення кандидатур у парламенті.
- Очолив комісію ветеран АТО Іван Рудий. Серед його заступників опинились Олена Водолажко, колишня топ-юристка Ріната Ахметова та його "правої руки" – авторитетного бізнесмена Бориса Колєснікова, а також Євген Гетьман, професійний чиновник, причетний до держпідриємств атомної енергетики.