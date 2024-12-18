Голову КРАІЛ Івана Рудого затримали: його підозрюють у пособництві Росії, – джерела

Вранці 18 грудня з обшуками правоохоронці завітали Івана Рудого. Очільнику КРАІЛ інкримінують сприяння інтересам представників країни-агресорки.

Відомо, що працівники ДБР та Офісу генерального прокурора затримали голову Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей Івана Рудого, передає 24 Канал із посиланням на джерела в правоохоронних органах.

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Івана Рудого затримали

Зазначається, що під час обшуку в посадовця знайшли чималу кількість речовини, схожої на наркотичну.

Як відомо, КРАІЛ, останнім часом опинилася під прицілом ЗМІ у зв’язку із роботою в Україні онлайн-казино, яке пов’язують із Росією. Так, казино Pin-Up підозрюють у пособництві Росії, відмиванні російських грошей і співпраці з підсанкційними суб'єктами в Україні.

Раніше Печерський районний суд задовольнив клопотання ДБР про арешт 2,6 мільярда гривень онлайн-казино Pin-Up. Кошти вже спрямовані на підтримку ЗСУ, конвертовані у військові облігації Національним агентством з розшуку та менеджменту активів.

До слова, Верховна Рада України 4 грудня ухвалила закон про ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей до 1 квітня 2025 року. До цього часу має бути створено новий уповноважений орган для контролю грального ринку, а також визначено міністерство для формування політики в цій сфері.

Закон передбачає обмеження на рекламу азартних ігор, забороняються ліцензії для компаній з податковими боргами, і встановлюються ліміти на витрати та час гри.

Що не так із КРАІЛ