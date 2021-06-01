Голову Меджлісу Чубарова у Росії засудили до 6 років в'язниці

Росія незаконно засудила голову Меджлісу кримськотаторського народу Рефата Чубарова. "Суд" окупантів у Криму виніс рішення про 6 років позбавлення волі для нього.

Мовиться про позбавлення волі у колонії загального режиму. А також – 200 тисяч російських рублів штрафу та 200 годин виправних робіт.

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Все це – за нібито "організацію масових заворушень" під стінами кримського парламенту 26 лютого 2014 року. Тоді Чубаров вийшов на мітинг, який став початком спротиву російській окупації.

Український омбудсмен Людмила Денісова у своєму фейсбуці наголосила, що не визнає рішення так званого "Верховного суду Криму".

Від початку цього судилища Чубаров був позбавлений права на справедливий судовий розгляд справи, доступу до правосуддя та ефективного юридичного захисту,

– наголосила вона.

Й додала, що це прямо порушує Європейську конвенцію з прав людини. А також є ще одним свідченням того, що країна-окупант продовжує переслідування та репресій українців.

Денісова закликала світ відреагувати на ці факти й посилити тиск на Росію, аби звільнити усіх, кого незаконно утримує держава-агресорка на тимчасово окупованих територіях.

Росія проти Чубарова: що варто знати