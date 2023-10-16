Голову одеського управління НАБУ відсторонили від посади: перед цим його нагородив Ківалов

Голова одеського територіального управління НАБУ взяв участь у заході, де його нагородив Сергій Ківалов. Він, своєю чергою, є фігурантом кримінального провадження.

Національне антикорупційне бюро України розпочало службову перевірку стосовно отримання нагороди до Дня юриста Володимиром Деуліним, головою одеського НАБУ. Крім цього, справа стосується безпосередньо його участь у цьому заході.

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Правоохоронці розпочали слідство

Володимира Деуліна нагородив фігурант кримінальної справи Сергій Ківалов.

НАБУ розпочало службову перевірку. На час її проведення голову одеського управління НАБУ відсторонено від виконання посадових обов’язків.

Результати перевірки будуть оприлюднені після її завершення.

Хто такий Сергій Ківалов 8 січня 2018 року був одним з 36 депутатів, що голосували проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей. У липні 2019 року із записів НАБУ стало відомо про причетність Ківалова до підкупу суддів Окружного Суду.

НАБУ проводить інші перевірки