Голову одеського управління НАБУ відсторонили від посади: перед цим його нагородив Ківалов
Джерело:НАБУ
Голова одеського територіального управління НАБУ взяв участь у заході, де його нагородив Сергій Ківалов. Він, своєю чергою, є фігурантом кримінального провадження.
Національне антикорупційне бюро України розпочало службову перевірку стосовно отримання нагороди до Дня юриста Володимиром Деуліним, головою одеського НАБУ. Крім цього, справа стосується безпосередньо його участь у цьому заході.
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Правоохоронці розпочали слідство
Володимира Деуліна нагородив фігурант кримінальної справи Сергій Ківалов.
НАБУ розпочало службову перевірку. На час її проведення голову одеського управління НАБУ відсторонено від виконання посадових обов’язків.
Результати перевірки будуть оприлюднені після її завершення.
Хто такий Сергій Ківалов
8 січня 2018 року був одним з 36 депутатів, що голосували проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей.
У липні 2019 року із записів НАБУ стало відомо про причетність Ківалова до підкупу суддів Окружного Суду.
НАБУ проводить інші перевірки
- НАБУ та СБУ 10 жовтня навідалися до мера Мукачева та голови Мукачівської районної ради з обшуками. Попередньою причиною є корупційна схема з продажу комунальної землі біля стадіону "Авангард". Сам Андрій Балога на своїй сторінці в фейсбук заявив, що візит правоохоронців стосується викупу земельної ділянки ТОВ "Універсал-М", яка ними орендується у місті з 2003 року.
- Правоохоронці також викрили адвоката у підбурюванні надати хабаря прокурору Офісу Генпрокурора. Йому повідомили про підозру. Це сталося 1 серпня. За версією слідства, у квітні 2023 року адвокат в обмін за кошти він нібито мав "допомогти" у кримінальному провадженні, в якому здійснював процесуальне керівництво згаданий прокурор, зокрема щодо звернення прокурора до суду із клопотанням про звільнення громадянки від відповідальності за кримінальне правопорушення.
- НАБУ повідомило про розкриття корупційної схеми в державному підприємстві "Поліграфічний комбінат Україна" протягом періоду з 2013 по 2016 роки. Ця схема діяла в період керівництва Максима Степанова, який пізніше обіймав посаду міністра охорони здоров'я. Йому повідомили про підозру у відмиванні грошей.