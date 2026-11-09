30 тисяч гривень за закриття справи: на Одещині викрили голову райсуду на хабарі

На Одещині 7 листопада правоохоронці викрили голову районного суду на одержанні 30 тисяч гривень неправомірної вигоди. За цю суму службовець обіцяв закрити адміністративне провадження щодо водіння у стані сп'яніння.

Правоохоронці провели слідчі дії та вилучили всю суму неправомірної вигоди, про що зазначено в офіційному повідомленні Нацполіції.

Підозра та правова кваліфікація дій судді

Як повідомили в Національній поліції України, спільну операцію провели оперативники Управління стратегічних розслідувань в Одеській області разом із детективами НАБУ під процесуальним керівництвом САП. Суддю викрили на гарячому безпосередньо під час отримання обумовлених коштів.

Згідно з даними НАБУ, очільнику суду вже повідомили про підозру. Слідство зафіксувало, що фігурант обіцяв ухвалити позитивне рішення на користь водія у справі щодо нетверезого кермування.

Дії посадовця кваліфіковано за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України, яка передбачає кримінальну відповідальність за прийняття пропозиції або одержання неправомірної вигоди службовою особою.

У правоохоронних органах також нагадали, що згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні правопорушення, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, що у жовтні на Київщині прокурор ОГП збив пішохода на смерть і залишив місце аварії. Згодом його затримали.