Успішно "демобілізований": голову ветеранів Росії ліквідували
5 лютого 2024, 12:49Читать новость на русском
Статистику колосальних втрат країни-агресора поповнив голова ветеранів Росії. Дмітрія Вейта і старшого лейтенанта Віктора Блінова ліквідовано.
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан "Штірліц". Також він оприлюднив фото ліквідованих окупантів.
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Мінус ще два окупанти
За словами "Штірліца", успішно "демобілізований" старший лейтенант Блінов Віктор, а також голова МГО "Лісосибірська спілка ветеранів бойових дій" Вейт Дмитро.
Смерть ворогам,
– підкреслив офіцер ЗСУ.
Втрати Росії на ранок 5 лютого
Вранці у Генштабі ЗСУ повідомили, що окупаційне військо вже втратило:
- сокладу – близько 389 560 осіб,
- танків – 6 348,
- бойових броньованих машин – 11 822,
- артилерійських систем – 9 349,
- РСЗВ – 979,
- засобів ППО – 664,
- літаків – 332,
- гелікоптерів – 324,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 7 173 (+0),
- крилатих ракет – 1 848 (+0),
- кораблів /катерів – 24 (+0),
- підводних човнів – 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 12 412 (+19),
- спеціальної техніки – 1 486 (+7).