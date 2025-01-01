Вступ України в ЄС: Зеленський сподівається на прогрес переговорів за головування Польщі

Польща з 1 січня на пів року почала головування в Раді ЄС. Україна за цей період сподівається на прогрес щодо переговорів про вступ до Євросоюзу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Володимира Зеленського у соцмережі Х, раніше відомій як твітер.

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Зеленський висловив очікування від головування Польщі у ЄС

Український лідер висловив впевненість, що польське головування зробить Європу міцнішою.

Україна готова до плідної співпраці заради нашого спільного розвитку – усіх народів Європи, а також безпеки – і нашої, в Україні, і кожної європейської нації,

– зазначив він.

Зеленський також підкреслив, що сьогоднішній ранок після атаки російських ударних дронів по Україні знову вказує на ключові пріоритети співпраці нашої держави з блоком. А саме на постійне посилення оборонного потенціалу Європи.

"Тільки завдяки силі реально примусити Росію до миру. Наша взаємодія на континенті й інтеграційні процеси потребують більшої оперативності в реалізації рішень. Сподіваємося на відчутний прогрес переговорів про вступ України до ЄС", – написав президент.

Глава держави також підкреслив, що соціальне життя європейських народів потребує більшого відчуття справедливості, і завдяки раціональній політиці Європа здатна це забезпечити.

До слова, тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич заявляв, що польська сторона під час свого піврічного головування в ЄС докладе всіх зусиль, щоб пришвидшити процес інтеграції України до Європейського Союзу. Польський дипломат також наголосив, що його країна з самого початку твердо підтримує прагнення України стати частиною НАТО та ЄС.