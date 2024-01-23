"Маски-шоу" чи боротьба з корупцією: один критерій може встановити правду

Як розібратися у логіці "маски-шоу"? Останніми тижнями багато говорять про активність силових структур у спробах організувати масові перевірки бізнесу, виставити претензії підприємцям.

Усе залежить від того, чи буде справа передана у суд

Бізнесмени використовують різні визначення того, що відбувається, – аж до "беруть у заручники власників компаній". Представники державної влади навпаки стверджують, що йде боротьба з корупцією та ухиленням бізнесу від податків.

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У кожного своя правда та свої аргументи. Розібратися у тому, що відбувається, складно. Але є один критерій, який (після певного часу) з 90% ймовірністю може вказати на логіку процесів. Це статистика рішень судів.

Усе просто: якщо є кримінальна справа, вона рано чи пізно передається до суду. І якщо доказову базу зібрано, є рішення. Це боротьба з корупцією. Можна сперечатися про методи, але є початок процесу та є логічне завершення.

Але якщо справу до суду в адекватні терміни не передано чи не передано зовсім, то маємо іншу логіку. У ній ключовим параметром успішності є не довести провину, а тимчасово "закрити" власника бізнесу.

Навіщо? А тут дивимось, чи буде взагалі справа передано до суду. Якщо ні, то це банальне, користуючись визначенням одного з "економістів від влади", "обскубування гусей". Де важливо створити загрозу бізнесу (або людині) і потім "вирішувати". А також гонитва співробітників частини силових органів за "показниками". Тобто більше, голосніше, резонансніше.

Оцінити ситуацію можна буде вже влітку

Я дуже сподіваюся, що працює перший алгоритм. Це можна буде оцінювати вже влітку 2024 року. Просто взяти найбільш резонансні затримання 2023 року і поставити просте питання: "І що було далі?".

Якщо нічого, то перед нами або кричущий непрофесіоналізм силовиків помножений на службові прагнення, або ті самі "гуси та щипачі".

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Смішно, але навіть службові прагнення можна було б обернути на користь. Свого часу пропонували у митній сфері один механізм. Премія митнику (у нашому випадку слідчому) у разі доказу (судом, це важливо) порушень. Простіше кажучи, певний відсоток від суми. Так з'являється зацікавленість працювати активно. Але такий механізм потребує стримування. Наприклад, депреміювання, а після кількох кейсів навіть звільнення, якщо справи в судах розсипаються. Тоді до питань "маски-шоу" підходитимуть зовсім по-іншому.