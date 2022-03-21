Гоніть окупантів, щоб Україна жила, – Зеленський закликав українців до боротьби

Ввечері 21 березня Володимир Зеленський вже традиційно звернувся до українців. Президент закликав народ боротися за свободу, у тому числі в тимчасово окупованих Криму, Донецьку і Луганську.

Зеленський наголосив, що українці – це великий народ справді великої країни. 24 канал передає деталі промови президента.

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Верховний Головнокомандувач наголосив, що звертається до всіх українців – тих, хто в Україні, за кордоном, на свободі і під тимчасовою окупацією, у Криму, Донецьку та Луганську, – де, за словами президента, так само повинні боротися за свободу і не чекати.

Звертаюсь до усіх українців – всюди, де ми є: робіть усе для захисту нашої держави! Для порятунку нашого народу! Боріться, воюйте і допомагайте. Гоніть цих рабів, гоніть окупантів, щоб Україна жила, і ми всі – разом з нею,

– підкреслив Зеленський.

До слова, президент додав, що має існувати вільна і мирна Україна, яку всі українці дуже сильно люблять.

Вечірнє звернення Володимира Зеленського 21 березня: дивіться відео