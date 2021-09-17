Google та Apple видалили застосунок "Навальний": опозиція каже, що це – через тиск Кремля

Google та Apple видалили додаток "Навальний" зі своїх магазинів. Таким чином компанії були змушені погодитись з вимогами російської влади. Раніше російська генпрокуратура назвала застосунок "екстремістським".

У додатку містився блок "Розумне голосування", а також публікувались повідомлення з сайту ув'язненого російського опозиціонера.

До теми Путін повертає СРСР: чого чекати від виборів до Держдуми

ФБК раніше визнали "екстремістською" організацією

У "Фонді боротьби з корупцією", який очолює Олексій Навальний впевнені це сталось через те, що ФБК у Росії визнали екстремістською організацією. Ще з однією заявою виступила російська генпрокуратура, мовляв, застосунок порушує законодавство та дозволяє втручатись у вибори.

Путін влаштував кампанію з шантажу щодо технологічних гігантів, посилаючи до них приставів, погрожуючи багатомільйонними штрафами і навіть кримінальними справами проти співробітників. Домігся, так би мовити,

– написали у телеграмі "Команди Навального".

Соратники Навального зауважили, що список рекомендацій з голосування, якщо він є у застосунку – це, виявляється, порушення законодавства. Коли такі інструктажі видають на папері в державних установах – то тоді все гаразд.

Соратники Навального просять поширити застосунок

У ФБК просять поширити між собою застосунок тих людей, які вже встигли його завантажити.

Що відомо про заборону застосунку "Навальний":

Роскомнагляд вимагав від компаній видалити додаток 20 серпня.

Проте "Навальний" був доступний у магазинах ще майже місяць.

16 вересня генерал ФСБ Володимир Джабаров пригрозив співробітникам офісів Google і Apple кримінальними справами.

Представники компаній були запрошені на засідання комісії Ради Федерації щодо захисту державного суверенітету.

Юристи Apple не пояснили, чому до цього часу не видалили додаток. А в представників Google не було довіреності, тому запитання їм взагалі не ставили.

Читайте також Пошуковий запит "розумне голосування" – під забороною у Росії