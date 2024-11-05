У Google відреагували на публікацію оновлених карт з військовими об'єктами України

На картах Google днями з'явились знімки, на яких видно розташування військових систем України. У пресслужбі корпорації відреагували на публікацію карт.

Супутникові знімки зроблені понад рік тому, пише 24 Канал з посиланням на заяву пресслужби Google в коментарі ЕП.

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Що кажуть в Google

Ці супутникові знімки були зроблені понад рік тому і походять із загальнодоступних джерел – ми усвідомлено не публікуємо останні зображення зон бойових дій. Ми дуже серйозно ставимося до таких запитів і підтримуємо постійний зв'язок з українськими офіційними особами,

– заявили у Google.

У день публікації карт 3 листопада керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко написав, що вони звертались до Google, щоб швидко це виправити, проте в них вихідні.

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак заявив, що карти не оновлюються досить швидко, це може підтвердити кожен, хто ними користується. Проте, якщо є запит на конкретну локацію, то автоматично це місце визначають важливим та популярним. Відповідно його треба оновлювати частіше.

Я роблю дуже обережне припущення, але, можливо, російські хакери чи боти створюють штучний попит на конкретні локації, до яких зараз не мають доступу. Тоді Google автоматично задовольняє попит і "засвічує" наші позиції,

– припустив Іван Ступак.